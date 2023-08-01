Парализованный мужчина вновь может двигаться благодаря чипу, читающему мысли (видео)

Команда исследователей сообщила о прогрессе спустя четыре месяца после нейрохирургической операции, длившейся 15 часов. Свыше 100 млн жителей планеты парализованы в той или иной форме.

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Технология управления сознанием сделала очередной шаг вперед. Мозговые имплантаты позволили мужчине, парализованному ниже шеи, вновь двигать руками и кистями. Об этом сообщает Metro.

Кит Томас, который несколько лет назад остался парализованным после несчастного случая во время ныряния, стал участником первых в своем роде клинических испытаний, цель которых состояла в том, чтобы восстановить двигательную активность.

45-летний мужчина стал первым человеком, которому внедрили такую технологию.

Кроме мозговых имплантатов, команда исследователей, инженеров и хирургов в области биоэлектронной медицины разработала специальные ИИ-алгоритмы. Таким образом, удалось создать электронный мост, передающий информацию между телом и мозгом пациента — и отчасти восстановить движение и ощущения в руке.

Новый подход к лечению называют революционным

"Это первый случай, когда мозг, тело и спинной мозг были соединены электронно у парализованного человека, чтобы восстановить движения и чувствительность на длительное время", — пояснил Чад Бутон, руководитель исследования.

Команда исследователей сообщила о достигнутом прогрессе спустя четыре месяца после нейрохирургической операции, которая длилась 15 часов.

Такой подход к лечению называют революционным.

В 2020 году в результате несчастного случая во время ныряния Томас травмировал позвоночник, из-за чего остался парализованным.

"Теперь я чувствую прикосновение кого-то, кто держит меня за руку. Это впечатляет", — объяснил он.

Свыше 100 млн жителей планеты парализованы в той или иной форме. Исследователи надеются, что однажды новая технология позволит им жить более полной и независимой жизнью.

Напомним, что вживленный в мозг микрочип позволяет парализованному австралийцу писать без рук.

Также сообщалось, что в Индонезии кобра укусила своего заклинателя, и яд вызвал паралич внутренних органов.