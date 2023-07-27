Намагався поцілувати і помер: в Індонезії кобра вкусила свого заклинателя (відео)
Разом із друзями молодий чоловік влаштовував вистави зі зміями та збирав чайові. Укус небезпечної рептилії спричинив параліч життєво важливих органів.
В індонезійському регіоні Центральної Яви 20-річний Абдул Мунір дражнив кобру біля свого будинку минулої середи, 26 липня. Він наблизився до рептилії занадто близько і спробував її поцілувати, але та, вочевидь, була проти та вкусила за ніс свого заклинателя. Про це повідомляє The Daily Mail.
Постраждалого негайно доставили в місцеву клініку, але токсини паралізували його життєво важливі органи. Молодий чоловік помер у клініці Кусума Вардані в селі Джатіхарджо.
За даними поліції, після укусу у жертви почалося запаморочення, і місцеві жителі відвезли його до медпункту, де той і помер. Родичі прибули до лікарні приблизно за 20 хвилин до смерті. Наразі його тіло відвезли для здійснення релігійних обрядів і кремації.
За допомогою таких шоу загиблий зі своїми товаришами заробляв гроші, даючи вистави зі зміями в різних населених пунктах регіону.
Група любителів рептилій збирала чайові у місцевих жителів і продавала їм свої товари. Але після смертельного випадку цю практику вирішили припинити.
Друзі загиблого повідомили поліції, що не будуть продовжувати своє небезпечне хобі.
"Жертву переводили у більшу лікарню, краще обладнану для лікування укусів кобр, коли він помер. Ми порадили всім не продовжувати таку діяльність, оскільки це дуже небезпечно", — сказав начальник поліції Сісванто.
Кобри вважаються одними з найбільш смертоносних змій у світі. Достатньо одного укусу, після чого настає параліч нервової системи, дихальна недостатність і смерть. Але кобри також можуть кусати і без отрути — для попередження.
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