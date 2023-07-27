Намагався поцілувати і помер: в Індонезії кобра вкусила свого заклинателя (відео)

Разом із друзями молодий чоловік влаштовував вистави зі зміями та збирав чайові. Укус небезпечної рептилії спричинив параліч життєво важливих органів.

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В індонезійському регіоні Центральної Яви 20-річний Абдул Мунір дражнив кобру біля свого будинку минулої середи, 26 липня. Він наблизився до рептилії занадто близько і спробував її поцілувати, але та, вочевидь, була проти та вкусила за ніс свого заклинателя. Про це повідомляє The Daily Mail.

Постраждалого негайно доставили в місцеву клініку, але токсини паралізували його життєво важливі органи. Молодий чоловік помер у клініці Кусума Вардані в селі Джатіхарджо.

За даними поліції, після укусу у жертви почалося запаморочення, і місцеві жителі відвезли його до медпункту, де той і помер. Родичі прибули до лікарні приблизно за 20 хвилин до смерті. Наразі його тіло відвезли для здійснення релігійних обрядів і кремації.

На знятому відео невдалий заклинатель наближається до змії занадто близько

За допомогою таких шоу загиблий зі своїми товаришами заробляв гроші, даючи вистави зі зміями в різних населених пунктах регіону.

Група любителів рептилій збирала чайові у місцевих жителів і продавала їм свої товари. Але після смертельного випадку цю практику вирішили припинити.

Друзі загиблого повідомили поліції, що не будуть продовжувати своє небезпечне хобі.

"Жертву переводили у більшу лікарню, краще обладнану для лікування укусів кобр, коли він помер. Ми порадили всім не продовжувати таку діяльність, оскільки це дуже небезпечно", — сказав начальник поліції Сісванто.

Кобри вважаються одними з найбільш смертоносних змій у світі. Достатньо одного укусу, після чого настає параліч нервової системи, дихальна недостатність і смерть. Але кобри також можуть кусати і без отрути — для попередження.

Нагадаємо, що в Австралії виявили новий вид отруйних і дуже швидких змій. Раніше пустельну плетисту змію (Demansia cyanochasma) помилково відносили до інших видів.

Також повідомлялося, що морські отруйні змії виявилися майстрами еволюції — і повернули давно втрачене вміння.