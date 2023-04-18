Старість у радість. З віком робота мозку сповільнюється і люди стають щасливішими

Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

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Нове дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, відкрило для вчених нові сторони позитивного ефекту на наш моральний добробут від уповільнення мозкової активності з віком. Дослідники порівняли інтелект і добробут молодих людей з їхніми літніми колегами. І які ж результати? Досить цікаві та неоднозначні, щоб змусити вас прислухатися і звернути увагу, пише HealthInnovations.

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Виявляється, ці так звані "старечі моменти" — коли ваш літній родич забуває, де залишив ключі, або не може підібрати слово, над яким замислився, — абсолютно нормальні. Але ось у чому річ: якщо ці легкі погіршення пізнання є природною частиною старіння, то деменція — ні. І оскільки до сорока відсотків випадків легкого зниження когнітивних здібностей можна запобігти або відтермінувати, дуже важливо зрозуміти, на які ділянки мозку впливає нормальний процес старіння, щоб ми могли помітити будь-яке аномальне зниження і вжити заходів для тренування та поліпшення цих ділянок.

Отже, що ж зробили дослідники? Вони набрали шістдесят дві енергійні двадцятирічні та п'ятдесят чотири здорові літні людини старше шістдесяти років і піддали їх серії когнітивних тестів. Одночасно вони вимірювали активність мозку за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ), щоб з'ясувати, чи використовують дві групи різні ділянки мозку для виконання кожного завдання через вік.

Результати виявилися приголомшливими. Виявилося, що кожна група дійсно використовувала різні зв'язки для виконання завдання, причому старша група показала значно гірші результати, ніж їхні молодші однолітки. Але коли дослідники опитали обидві групи, щоб оцінити їхній психічний стан, вони виявили, що молоді учасники демонстрували помітно гірший психічний стан, ніж їхні набагато щасливіші літні суперники.

Результати дослідження можуть запропонувати цікаві ідеї щодо відтермінування настання деменції та поліпшення психічного благополуччя в різних вікових групах. Вчені виявили, що літні учасники виявляють більшу активність у мережі пасивного режиму роботи мозку (СПРРМ), ділянці мозку, пов'язаній із глибоким спогляданням, тоді як молоді учасники покладаються на систему виконавчого контролю, розташовану в дорсолатеральній префронтальній корі.

Однак, незважаючи на вікові зміни, люди похилого віку мали вищий рівень психічного благополуччя порівняно зі своїми молодими колегами, у яких спостерігалося більше симптомів тривоги, депресії та самотності. Як вважає провідний автор дослідження Джіоті Мішра, люди похилого віку та їхній мозок можуть винести цінні уроки, коли йдеться про психічне здоров'я, особливо в умовах, коли молоді люди стикаються з різними стресовими факторами.

Крім того, команда дослідників шукає нові шляхи вирішення проблем психічного здоров'я і зниження когнітивних здібностей, вивчаючи потенційні терапевтичні втручання. Ці втручання включають зміцнення лобових мереж, які спрямовують увагу й уникають відволікань, і придушення СПРРМ за допомогою медитації усвідомленості або інших подібних практик, які фокусують увагу людини на теперішньому моменті.

Мішра робить висновок, що ці неврологічні маркери можуть бути корисними для моніторингу та пом'якшення когнітивного зниження під час старіння, одночасно зберігаючи благополуччя. Загалом, отримані результати мають потенційне значення для поліпшення когнітивних функцій і психічного здоров'я людей різного віку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли механізм, завдяки якому люди старіють. Дослідники виявили, що ссавці, від тигрів до людей, мають приблизно однакову кількість мутацій на той час, коли помирають від старості.