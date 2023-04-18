Старость в радость. С возрастом работа мозга замедляется и люди становятся счастливее

Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

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Новое исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Сан-Диего, открыло для ученых новые стороны положительного эффекта на наше моральное благополучие от замедления мозговой активности с возрастом. Исследователи сравнили интеллект и благосостояние молодых людей с их пожилыми коллегами. И каковы же результаты? Достаточно интересны и неоднозначны, чтобы заставить вас прислушаться и обратить внимание, пишет HealthInnovations.

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Оказывается, эти так называемые "старческие моменты" – когда ваш пожилой родственник забывает, где оставил ключи, или не может подобрать слово, над которым задумался, – совершенно нормальны. Но вот в чем дело: если эти легкие ухудшения познания являются естественной частью старения, то деменция – нет. И поскольку до сорока процентов случаев легкого снижения когнитивных способностей можно предотвратить или отсрочить, очень важно понять, на какие области мозга влияет нормальный процесс старения, чтобы мы могли заметить любое аномальное снижение и принять меры для тренировки и улучшения этих областей.

Итак, что же сделали исследователи? Они набрали шестьдесят два энергичных двадцатилетних и пятьдесят четыре здоровых пожилых человека старше шестидесяти лет и подвергли их серии когнитивных тестов. Одновременно они измеряли активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы выяснить, используют ли две группы разные участки мозга для выполнения каждого задания в силу возраста.

Результаты оказались ошеломляющими. Оказалось, что каждая группа действительно использовала разные связи для выполнения задания, причем старшая группа показала значительно худшие результаты, чем их более молодые сверстники. Но когда исследователи опросили обе группы, чтобы оценить их психическое состояние, они обнаружили, что молодые участники демонстрировали заметно худшее психическое состояние, чем их гораздо более счастливые пожилые соперники.

Результаты исследования могут предложить интересные идеи по отсрочке наступления деменции и улучшению психического благополучия в разных возрастных группах. Ученые обнаружили, что пожилые участники проявляют большую активность в сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ), области мозга, связанной с глубоким созерцанием, в то время как молодые участники полагаются на систему исполнительного контроля, расположенную в дорсолатеральной префронтальной коре.

Однако, несмотря на возрастные изменения, пожилые люди имели более высокий уровень психического благополучия по сравнению со своими молодыми коллегами, у которых наблюдалось больше симптомов тревоги, депрессии и одиночества. Как полагает ведущий автор исследования Джиоти Мишра, пожилые люди и их мозг могут извлечь ценные уроки, когда речь идет о психическом здоровье, особенно в условиях, когда молодые люди сталкиваются с различными стрессовыми факторами.

Кроме того, команда исследователей ищет новые пути решения проблем психического здоровья и снижения когнитивных способностей, изучая потенциальные терапевтические вмешательства. Эти вмешательства включают укрепление лобных сетей, которые направляют внимание и избегают отвлечений, и подавление СПРРМ с помощью медитации осознанности или других подобных практик, которые фокусируют внимание человека на настоящем моменте.

Мишра заключает, что эти неврологические маркеры могут быть полезны для мониторинга и смягчения когнитивного снижения при старении, одновременно сохраняя благополучие. В целом, полученные результаты имеют потенциальное значение для улучшения когнитивных функций и психического здоровья людей всех возрастов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли механизм, благодаря которому люди стареют. Исследователи обнаружили, что млекопитающие, от тигров до людей, имеют примерно одинаковое количество мутаций к тому времени, когда они умирают от старости.