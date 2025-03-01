На 14 місяців швидше: вчені виявили, що спека прискорює старіння

Учені виявили, що люди, які проживають у спекотних районах, біологічно постаріли на 14 місяців більше, ніж ті, хто проживає в холодніших регіонах. Це відкриття свідчить про необхідність розробки стратегій пом'якшення наслідків жари.

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Згідно з останніми дослідженнями, мешканці районів, де часто екстремальна спека, старіють швидше порівняно з тими, хто живе в прохолодному кліматі. Вчені дослідили, як тривалий вплив високих температур впливає на біологічне старіння, що викликає занепокоєння щодо ширших наслідків зміни клімату для здоров'я, пише SciTechDaily.

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Дослідження Школи геронтології ім. Леонарда Девіса Університету штату Каліфорнія під керівництвом Дженніфер Ейлшир виявило пряму кореляцію між екстремальним впливом тепла і прискореним біологічним старінням у літніх людей.

Під час дослідження науковці проаналізували дані понад 3600 учасників Дослідження здоров'я та виходу на пенсію (HRS), які відстежували епігенетичні зміни за зразками крові, зібраними протягом шести років.

Ейлшир та її колеги виявили, що люди, які проживають у районах з високою температурою, таких як Фенікс, штат Арізона, біологічно постаріли на 14 місяців більше, ніж ті, хто проживає в регіонах з меншою кількістю екстремально спекотних днів.

"Навіть після контролю за кількома факторами ми виявили цей зв'язок. Просто тому, що ви живете в регіоні з більшою кількістю спекотних днів, ви старієте біологічно швидше", — заявили науковці.

Біологічне старіння, яке відображає молекулярні та клітинні функції організму, а не хронологічний вік, вимірювали за допомогою епігенетичного годинника — наукового інструменту, який оцінює моделі метилювання ДНК.

У дослідженні були використані дані про температуру, отримані від Національної метеорологічної служби, з класифікацією рівнів теплового індексу та аналізом їхнього впливу в часі Фото: USC/Eunyoung Choi

У дослідженні використали дані про температуру, отримані від Національної метеорологічної служби, з класифікацією рівнів теплового індексу та аналізом їхнього впливу в часі.

Результати показали, що екстремальна спека може спричинити швидкі зміни біологічного віку, причому деякі ефекти накопичуються як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Люди похилого віку особливо вразливі до високих температур через зниження здатності ефективно регулювати температуру тіла. Дослідження враховувало як спеку, так і вологість, наголошуючи на їхній спільній ролі у підвищенні ризиків для здоров'я.

Науковці припускають, що міське планування повинно надавати пріоритет стратегіям пом'якшення наслідків спеки, таким як збільшення зелених насаджень, щоб захистити населення.

"Якщо скрізь стає тепліше, а населення старіє, то нам потрібно набагато розумніше підходити до стратегій пом'якшення наслідків зміни клімату", — каже Ейлшир.

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Розуміння того, як фактори навколишнього середовища впливають на біологічне старіння, може допомогти у формуванні ініціатив у сфері охорони здоров'я та стратегій міського розвитку, спрямованих на створення безпечніших умов життя.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.