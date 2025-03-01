На 14 месяцев быстрее: ученые обнаружили, что жара ускоряет старение

Ученые обнаружили, что люди, проживающие в жарких районах, биологически постарели на 14 месяцев больше, чем те, кто проживает в более холодных регионах. Это открытие свидетельствует о необходимости разработки стратегий смягчения последствий жары.

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Согласно последним исследованиям, жители районов, где часто экстремальная жара, стареют быстрее по сравнению с теми, кто живет в прохладном климате. Ученые исследовали, как длительное воздействие высоких температур влияет на биологическое старение, что вызывает беспокойство относительно более широких последствий изменения климата для здоровья, пишет SciTechDaily.

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Исследование Школы геронтологии им. Леонарда Дэвиса Университета штата Калифорния под руководством Дженнифер Эйлшир выявило прямую корреляцию между экстремальным воздействием тепла и ускоренным биологическим старением у пожилых людей.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 3600 участников Исследования здоровья и выхода на пенсию (HRS), которые отслеживали эпигенетические изменения по образцам крови, собранным в течение шести лет.

Эйлшир и ее коллеги обнаружили, что люди, проживающие в районах с высокой температурой, таких как Феникс, штат Аризона, биологически постарели на 14 месяцев больше, чем те, кто проживает в регионах с меньшим количеством экстремально жарких дней.

"Даже после контроля за несколькими факторами мы обнаружили эту связь. Просто потому, что вы живете в регионе с большим количеством жарких дней, вы стареете биологически быстрее", — заявили ученые.

Биологическое старение, что отражает молекулярные и клеточные функции организма, а не хронологический возраст, измеряли с помощью эпигенетических часов — научного инструмента, который оценивает модели метилирования ДНК.

В исследовании были использованы данные о температуре, полученные от Национальной метеорологической службы, с классификацией уровней теплового индекса и анализом их влияния во времени Фото: USC/Eunyoung Choi

В исследовании использовали данные о температуре, полученные от Национальной метеорологической службы, с классификацией уровней теплового индекса и анализом их влияния во времени.

Результаты показали, что экстремальная жара может вызвать быстрые изменения биологического возраста, причем некоторые эффекты накапливаются как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Пожилые люди особенно уязвимы к высоким температурам из-за снижения способности эффективно регулировать температуру тела. Исследование учитывало как жару, так и влажность, подчеркивая их совместную роль в повышении рисков для здоровья.

Ученые предполагают, что городское планирование должно предоставлять приоритет стратегиям смягчения последствий жары, таким как увеличение зеленых насаждений, чтобы защитить население.

"Если везде становится теплее, а население стареет, то нам нужно гораздо разумнее подходить к стратегиям смягчения последствий изменения климата", — говорит Эйлшир.

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Понимание того, как факторы окружающей среды влияют на биологическое старение, может помочь в формировании инициатив в сфере здравоохранения и стратегий городского развития, направленных на создание более безопасных условий жизни.

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