Те, що лікар не прописав. Почастішали випадки передозування ліками від СДУГ

Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

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Останні дослідження малюють тривожну картину: за останні 22 роки кількість помилок під час прийому препаратів для лікування СДУГ у молодих людей зросла майже на 300%. Багато з цих помилок відбуваються в домашніх умовах. Про те що це означає і чому це викликає серйозні побоювання в медицині, пише New Atlas.

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СДУГ розшифровується як синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Це поширене захворювання, що трапляється у дітей і підлітків, за якого в них можуть спостерігатися проблеми з увагою, гіперактивність або імпульсивна поведінка. У 2019 році діагноз СДУГ поставили приблизно 9,4% дітей в одних лише США. Багатьом із них лікарі рекомендують медикаментозне лікування.

Можливо, ви чули про деякі препарати для лікування СДУГ. Є стимулюючі, такі як Риталін і Аддералл, а є нестимулюючі, такі як Страттера і Гуанфацин. Як і з будь-якими іншими ліками, іноді трапляються помилки — може бути призначена неправильна доза або хтось може прийняти таблетку, призначену для іншої людини. І ці помилки іноді можуть мати серйозні негативні побічні ефекти, особливо коли йдеться про сильнодіючі психотропні препарати.

Щоб отримати чітке уявлення про те, як часто відбуваються такі помилки, дослідники вивчили дані токсикологічних центрів у США. У ці центри надходять дзвінки, коли хтось приймає не ту речовину або не в тій кількості. З 2000 по 2021 рік там було зареєстровано 124 383 випадки помилкового приймання препаратів для лікування СДУГ.

Давайте трохи розділимо ці дані, щоб був більш зрозумілий масштаб того, що відбувається. У середньому, щороку відбувалося майже 4 000 помилок. А тільки у 2021 році помилка траплялася кожні 100 хвилин. Серед іншого, зазначалося, що молоді люди чоловічої статі найчастіше приймали неправильну дозу або ліки — на них припадає 76% цих помилок.

При цьому найчастіше, приблизно у 83% випадків, ці помилки, на щастя, не вимагали звернення до лікарні. Але в невеликому відсотку випадків фактор ризику для життя збільшувався в рази. У деяких навіть спостерігалися такі важкі реакції, як перезбудження, тремор і судоми. Особливо тривожно, що ризик таких серйозних наслідків був вищим у дітей молодшого віку — до 6 років.

То чому ж так різко збільшилася кількість помилок? Наталі Райн, одна з авторів дослідження, зазначає, що останнім часом діагноз СДУГ ставлять дедалі більшій кількості дітей. Це, ймовірно, означає, що збільшується кількість людей, які використовують ліки.

Автори наполягають на необхідності підвищити рівень інформованості та обережності серед населення. Гері Сміт, інший дослідник, вважає, що прості кроки можуть суттєво змінити ситуацію на краще. До них належать навчання родин правилам безпечної передачі ліків та зміною марки ліків. Наприклад, перехід від звичайних пляшечок повних таблеток до упаковок з однією дозою може допомогти батькам і тим, хто доглядає за хворими не заплутатися через загальну кількість препарату. Незважаючи на те, що ліки від СДУГ можуть бути корисними, дуже важливо використовувати їх безпечно й уникати помилок, яким легко запобігти. Ці прості слова варто застосовувати до будь-якого виду медикаментів і в жодному разі не вдаватися до самолікування ними.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.