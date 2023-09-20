То, что доктор не прописал. Участились случаи передозировки лекарствами от СДВГ

Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4000 случев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

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Последние исследования рисуют тревожную картину: за последние 22 года количество ошибок при приеме препаратов для лечения СДВГ у молодых людей выросло почти на 300%. Многие из этих ошибок происходят в домашних условиях. О том что это значит и почему это вызывает серьезные опасения в медицине, пишет New Atlas.

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СДВГ расшифровывается как синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это распространенное заболевание, встречающееся у детей и подростков, при котором у них могут наблюдаться проблемы с вниманием, гиперактивность или импульсивное поведение. В 2019 году диагноз СДВГ был поставлен примерно 9,4% детей в одних лишь США. Многим из них врачи рекомендуют медикаментозное лечение.

Возможно, вы слышали о некоторых препаратах для лечения СДВГ. Есть стимулирующие, такие как Риталин и Аддералл, а есть нестимулирующие, такие как Страттера и Гуанфацин. Как и с любым другим лекарством, иногда случаются ошибки — может быть назначена неправильная доза или кто-то может принять таблетку, предназначенную для другого человека. И эти ошибки иногда могут иметь серьезные негативные побочные эффекты, особенно когда речь идет о сильнодействующих психотропных препаратах.

Чтобы получить четкое представление о том, как часто происходят такие ошибки, исследователи изучили данные токсикологических центров в США. В эти центры поступают звонки, когда кто-то принимает не то вещество или не в том количестве. С 2000 по 2021 год там было зарегистрировано 124 383 случая ошибочного приема препаратов для лечения СДВГ.

Давайте немного разделим эти данные, чтобы был более понятен масштаб происходящего. В среднем, каждый год происходило почти 4 000 ошибок. А только в 2021 году ошибка совершалась каждые 100 минут. Среди прочего, отмечалось, что молодые люди мужского пола чаще всего принимали неправильную дозу или лекарство — на них приходится 76% этих ошибок.

При этом чаще всего, примерно в 83% случаев, эти ошибки, к счастью, не требовали обращения в больницу. Но в небольшом проценте случаев фактор риска для жизни увеличивался в разы. У некоторых даже наблюдались такие тяжелые реакции, как перевозбуждение, тремор и судороги. Особенно тревожно, что риск таких серьезных последствий был выше у детей младшего возраста — до 6 лет.

Так почему же так резко увеличилось количество ошибок? Натали Райн, одна из авторов исследования, отмечает, что в последнее время диагноз СДВГ ставится все большему числу детей. Это, вероятно, означает, что увеличивается количество использующих лекарства людей.

Авторы настаивают на необходимости повысить уровень информированности и предосторожности среди населения. Гэри Смит, другой исследователь, считает, что простые шаги могут существенно изменить ситуацию в лучшую сторону. К ним относятся обучение семей правилам безопасной передачи лекарств и сменой марки лекарства. Например, переход от обычных бутылочек полных таблеток к упаковкам с одной дозой может помочь родителям и тем, кто ухаживает за больными не запутаться из-за общего количества препарата. Несмотря на то, что лекарства от СДВГ могут быть полезны, очень важно использовать их безопасно и избегать легко предотвратимых ошибок. Эти простые слова стоит применять к любому виду медикаментов и ни в коем случае не прибегать к самолечению ими.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.