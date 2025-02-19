Снижение цен на лекарства с 1 марта: какие медикаменты подешевеют на 30%, перечень (фото)

В Минздраве рассказали, что в список вошло 100 самых популярных лекарств, среди них медикаменты, которые применяются при простудах, противовоспалительные, антигистаминные и тому подобное.

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В Министерстве здравоохранения рассказали, какие украинские лекарства с 1 марта подешевеют на 30%. В ведомстве отметили, что фармацевтические производители согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных медикаментов.

"В 100 наиболее популярных лекарств, то есть тех, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы, вошли 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница, 17 позиций — Фармак, 22 позиции — Киевский витаминный завод, 5 позиций — Кусум Фарм, 6 позиций — Юрия-Фарм, 8 позиций — корпорация Артериум, 2 позиции — фармацевтическая фабрика Виола, 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод и 10 позиций — ИнтерХим", — говорится в сообщении.

Среди лекарств — медикаменты, которые применяются при кашле и простудных заболеваниях, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокоительные, глазные капли, назальные спреи и другие.

Перечень лекарств

Перечень лекарств Фото: МОЗ

Перечень лекарств

Уменьшение цен на лекарственные средства в Украине: что известно

Напомним, 10 февраля "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" сообщила о том, что с 1 марта 2025 года в украинских аптеках могут подешеветь лекарства. Организация направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств.

Позже, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств. Документ предусматривает также указание правительства по ограничению наценки на всех этапах продажи лекарств.

Позже экономист Владимир Дубровский рассказывал Фокусу, в чем смысл ценовых ограничений. Он также отметил, действительно ли цены на препараты упадут.