В Украине правительство с 1 марта 2025 года ограничило торговые надбавки на лекарства. Таким образом власти надеются снизить стоимость препаратов в аптеках страны. Экономист Владимир Дубровский рассказал Фокусу, в чем смысл ценовых ограничений и действительно ли цены на препараты упадут.

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Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев, а Кабмин вскоре после этого обнародовал постановление №168 по стабилизации цен на лекарственные средства. Согласно постановлению КМУ, с 1 марта на безрецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% к закупочной цене. Причем, уровень надбавки к закупочной цене привязан к стоимости лекарственного средства: для лекарств до 100 грн — 25%, от 100 до 500 грн — 20%, более 1000 грн — 10%. Предельные снабженческо-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%. Также установлены граничные надбавки и на рецептурные препараты.

Контроль над ценами на лекарства: почему возникла необходимость ограничить торговые надбавки

Любой контроль над ценами — это абсолютно антирыночные меры, говорит старший экономист CASE Украина, главный эксперт группы по вопросам налоговой реформы Экономически-экспертной платформы. "Такие решения с одной стороны могут способствовать дефициту, как уже предупреждали представители бизнеса и как это часто происходит в результате контроля над ценами. С другой стороны, это усиливает регуляторную нагрузку на бизнес и, соответственно, это способствует дальнейшему повышению цен. Ну и наконец, поскольку здесь контролируется только торговая надбавка, то можно представить себе схемы, по которым просто все эти сверхприбыли, которые сейчас имеют сети, будут перекладываться на импортеров. То есть фактически эти деньги будут сразу выводиться из Украины", — рассказал эксперт в разговоре с Фокусом.

Он отмечает: проблема действительно существует в том, что цены на лекарства растут, а лекарственные средства — это очень критический сегмент. Но проблема с ценами должна решаться не контролем, а конкуренцией.

Поглощение крупными сетями малых игроков позволило сетям бесконтрольно повышать цены на лекарства, говорят специалисты Фото: УНИАН

"Вот как раз здесь очень яркий пример, как эти аптечные сети сначала уничтожили конкуренцию в лице ФЛП. Они жаловались, что мелкие предприятия им устанавливают якобы нечестную конкуренцию. То есть они ее уничтожили успешно. После чего они подняли цены. В Украине много аптечных субъектов хозяйствования, но все равно сети договариваются между собой о цене. В конце концов это привело к тому, что правительство отреагировало таким образом, потому что не нашло лучшего способа ответить им на повышение цен", — отмечает экономист.

Дефицит лекарств и инфляция: каким будет результат установления ограничений

Эксперт вспомнил 2022 год и попытки правительства ограничить стоимость топлива, что привело к банальному дефициту топлива на АЗС. Подобная ситуация не исключена и на этот раз.

"То есть, я так понимаю, что теперь возникнет дефицит, начнут давить в ручном режиме на этих торговцев, чтобы они все же выгодно-невыгодно, но торговали тем, что здесь надо для пациентов. Но фундаментальное решение проблемы — это каким-то образом возродить конкуренцию на рынке лекарственных средств", — пояснил Владимир Дубровский.

По его мнению, в правительстве сейчас рассуждают не рыночными категориями, вмешиваясь в экономику. Но такие действия вряд ли позволят долгосрочно повлиять на инфляцию, говорит специалист.

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"Приостановить рост цен такими средствами, как ограничение торговых надбавок, возможно. Но только до того времени, когда аптечные сети не найдут способ поднимать цены через более высокие закупочные цены. Потому что ограничивается торговая надбавка, а не предельная цена", — говорит Владимир Дубровский.

Вследствие ценового контроля вполне возможен дефицит определенных препаратов, считает экономист Фото: УНИАН

По его мнению, в результате установления ограничений с рынка могут постепенно "вымываться" дешевые лекарственные средства. То есть дефицит в первую очередь будет касаться препаратов стоимостью до 500 грн. "То есть как раз невыгодно будет торговать дешевыми лекарствами. Более того, это будет касаться больше отечественных лекарств, которые, как правило, дешевле и их труднее закупить через какого-то оффшорного посредника, а импортные, наоборот, легче. Поэтому аптекам будет выгодно закупать импортные лекарства через оффшорного посредника и оставлять там всю маржу. А соответственно, будут страдать потребители и отечественные производители. Хотя инфляцию эти ограничения действительно могут на какое-то время приостановить", — рассказал экономист.

Ранее Фокус писал, что с 1 марта 2025 года самые необходимые лекарства в Украине подешевеют на 30%.

Напомним, участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по уменьшению цен на лекарственные средства.