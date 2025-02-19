В Україні уряд з 1 березня 2025 року обмежив торгівельні надбавки на ліки. Таким чином влада сподівається знизити вартість препаратів у аптеках країни. Економіст Володимир Дубровський розповів Фокусу, в чому сенс цінових обмежень та чи дійсно ціни на препарати впадуть.

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Президент Володимир Зеленський минулого тижня своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців, а Кабмін невдовзі після цього оприлюднив постанову №168 щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Відповідно до постанови КМУ, з 1 березня на безерецептурні лікарські засоби торгівельна (роздрібна) надбавка в аптеках не повинна перевищувати 35% до закупівельної ціни. Причому, рівень надбавки до закупівельної ціни прив’язаний до вартості лікарського засобу: для ліків до 100 грн – 25%, від 100 до 500 грн – 20%, більше 1000 грн – 10%. Граничні постачальницько-збутові надбавки обмежуються рівнем не вище ніж 8%. Також встановлені граничні надбавки і на рецептурні препарати.

Контроль над цінами на ліки: чому виникла потреба обмежити торгові надбавки

Будь-який контроль над цінами — це абсолютно антиринкові заходи, каже старший економіст CASE Україна, головний експерт групи з питань податкової реформи Економічно-експертної платформи. "Такі рішення з одного боку можуть сприяти дефіциту, як вже попереджали представники бізнесу і як це часто відбувається внаслідок контролю над цінами. З іншого боку, це посилює регуляторне навантаження на бізнес і, відповідно, це сприяє подальшому підвищенню цін. Ну і нарешті, оскільки тут контролюється тільки торговельна надбавка, то можна уявити собі схеми, за якими просто всі ці надприбутки, які зараз мають мережі, будуть перекладатися на імпортерів. Тобто фактично ці гроші будуть одразу виводитися з України", — розповів експерт у розмові з Фокусом.

Він зазначає: проблема дійсно існує в тому, що ціни на ліки зростають, а лікарські засоби — це дуже критичний сегмент. Та проблема з цінами має вирішуватися не контролем, а конкуренцією.

Поглинання великими мережами малих гравців дозволило мережам безконтрольно підвищувати ціни на ліки, кажуть фахівці Фото: УНІАН

"От якраз тут дуже яскравий приклад, як оці аптечні мережі спочатку знищили конкуренцію в особі ФОПів. Вони жалілися, що дрібні підприємства їм встановлюють нібито нечесну конкуренцію. Тобто вони її знищили успішно. Після чого вони підняли ціни. В Україні багато аптечних суб’єктів господарювання, але все одно мережі домовляються між собою про ціну. Зрештою це призвело до того, що уряд відреагував в такий спосіб, бо не знайшов кращого способу відповісти їм на підвищення цін", — зазначає економіст.

Дефіцит ліків та інфляція: яким буде результат встановлення обмежень

Експерт пригадав 2022 рік та намагання уряду обмежити вартість пального, що призвело до банального дефіциту палива на АЗС. Подібна ситуація не виключена і цього разу.

"Тобто, я так розумію, що тепер виникне дефіцит, почнуть тиснути в ручному режимі на цих торгівців, щоб вони все ж таки вигідно-невигідно, але торгували тим, що тут треба для пацієнтів. Але фундаментальне рішення проблеми — це якимось чином відродити конкуренцію на ринку лікарських засобів", — пояснив Володимир Дубровський.

На його думку, в уряді наразі розмірковують не ринковими категоріями, втручаючись у економіку. Але такі дії навряд чи дозволять довгостроково вплинути на інфляцію, каже фахівець.

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"Призупинити зростання цін такими засобами, як обмеження торгівельних надбавок, можливо. Але лише до того часу, коли аптечні мережі не знайдуть спосіб піднімати ціни через вищі закупівельні ціни. Тому що обмежується торгівельна надбавка, а не гранична ціна", — каже Володимир Дубровський.

Внаслідок цінового контролю цілком можливий дефіцит певних препаратів, вважає економіст Фото: УНІАН

На його думку, внаслідок встановлення обмежень з ринку можуть поступово "вимиватись" дешеві лікарські засоби. Тобто дефіцит першочергово стосуватиметься препаратів вартістю до 500 грн. "Тобто якраз невигідно буде торгувати дешевими ліками. Більше того, це буде стосуватися більше вітчизняних ліків, які, як правило, дешевші та їх важче закупити через якогось офшорного посередника, а імпортні, навпаки, легше. Тому аптекам буде вигідно закуповувати імпортні ліки через офшорного посередника і залишати там всю маржу. А відповідно, будуть страждати споживачі та вітчизняні виробники. Хоча інфляцію ці обмеження дійсно можуть на якийсь час призупинити", - розповів економіст.

Раніше Фокус писав, що з 1 березня 2025 року найнеобхідніші ліки в Україні подешевшають на 30%.

Нагадаємо, учасники Аптечної професійної асоціації України підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо зменшення цін на лікарські засоби.