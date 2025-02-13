С 1 марта лекарства в аптеках подешевеют на треть: Зеленский подписал указ

Документ предусматривает также указание правительства по ограничению наценки на всех этапах продажи лекарств.

Related video

С 1 марта цены на популярные лекарственные средства уменьшатся на 30%. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств подписал президент Владимир Зеленский.

Указ об уменьшении цен на лекарства

"Принять к сведению информацию о намерениях участников фармацевтического рынка Украины по снижению на 30 процентов с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства с целью обеспечения их доступности населению Украины", — говорится в документе.

Кроме этого, указ содержит указание Кабинету министров ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств. В частности, правительство должно с 1 марта установить:

до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства,

до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства,

до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства, которые приобретаются за счет не запрещенных законодательством источников, кроме средств государственного и/или местного бюджетов;

С 1 марта 2025 года Кабмин также должен:

ввести запрет на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю;

восстановить с 1 марта 2025 года меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Напомним, впервые сообщение о возможном снижении цен на лекарственные средства появилось 10 февраля от "Аптечной профессиональной ассоциации Украины". Позже, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что на заседании СНБО было принято решение о снижении на 30% цен на 100 самых популярных медикаментов.