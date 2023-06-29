Чудодейственная пустышка. Плацебо оказалось более эффективным против болей в спине и шее, чем опиоиды

Исследователи решили проверить, насколько необходимы опиоиды для лечение острой, кратковременной боли в спине или шее.

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Во всем мире опиоиды назначаются в качестве терапии при острой боли в пояснице или шее, несмотря на риски, связанные с употреблением такого типа медикаментов. В новом исследовании ученые обнаружили, что даже плацебо более эффективно уменьшает острую и кратковременную боль в спине и шее, чем опиоиды, пишет New Atlas.

Основываясь на результатах исследования ученые призывают изменить текущие рекомендации по назначению опиоидных лекарств.

Почти во всем мире клинические руководства рекомендуют назначать опиоиды, когда другие методы лечения либо противопоказаны, либо не действуют. Опиоиды – это класс лекарств, которые имитируют обезболивающие свойства опиума, производимого из растения мака.

Опиоиды действительно эффективно справляются с болью, но с ними также связаны такие серьезные побочные эффекты, как наркотическая зависимость и передозировка. Но самое главное это то, что не существует никаких убедительных доказательств их эффективности против острой боли в спине и шее.

В исследовании, которое проводилось сотрудниками Сиднейского университета, изучалась краткосрочная и долгосрочная эффективность и безопасность использования опиоидов для лечения острой боли в пояснице и шее. Данное исследование стало первым.

В рамках эксперимента было набрано 347 участников с первичной жалобой на острую боль в пояснице или шее. В исследовании "острая" боль определялась как умеренная боль в течение 12 недель или менее.

Первая группа участников получала плацебо, а вторая – опиоидный оксикодон по 20 мг в день на протяжении шести недель. Наблюдение за всеми участниками исследования велось в течение 12 месяцев. Также обе группы получали стандартный уход, который исключал постельный режим и сохранял физическую активность. Тяжесть боли измерялась через шесть недель.

Результаты исследования показали, что через шесть недель у участников, который принимали опиоиды, облегчение боли было не большим, чем у тех, кто принимал плацебо. Кратковременно использование опиоидов даже приводило к небольшому усилению боли в среднесрочной и долгосрочной перспективе в сравнении с плацебо. Так, в группе плацебо за первые 14 дней от боли избавилось больше людей, чем в группе опиоидов.

В долгосрочной перспективе группа плацебо продемонстрировала лучшие показатели в качестве жизни и уменьшении боли. Через 12 месяцев у участников, принимавших опиоиды, появился "небольшой, но достаточно весомый2 риск злоупотребления наркотиками.

"Наше исследование предельно ясно показывает, что нет никакой пользы от назначения опиоидов для снятия боли у людей с острой болью в спине или шее. Более того, это может причинить вред в долгосрочной перспективе даже, если курс лечения опиоидами будет коротким", — говорит соавтор исследования Кристин Лин.

"Опиоиды не стоит рекомендовать даже при острой боли в спине и шее. Даже в тех случаях, если другие медикаментозные методы лечения не могут быть назначены или являются неэффективными для пациента.

По мнению исследователей, вместо того, чтобы полагаться на опиоиды, лечение должно быть сосредоточено на физических и психологических вмешательствах и неопиоидных анальгетиках.