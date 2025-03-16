Фрукт, укрепляющий психику: ученые назвали продукт, помогающий при депрессии

Состояние морального и физического упадка способно вогнать любого из нас в депрессивный цикл, из которого сложно выбраться. Однако недавно ученые обнаружили фрукт, который может помочь нам в этом.

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Депрессия занимает важное и, к сожалению, большое место в жизни миллионов людей, от нее страдает около 5% взрослого населения во всем мире, заявляют ученые. Это состояние, которое часто воспринимается как тень, нависшая над повседневной жизнью человека, переплетается с различными аспектами образа жизни, в частности с диетой и физической активностью. Но недавно ученые нашли новый способ борьбы с ней, пишет New York Post.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Microbiome, выявило глубокое влияние выбора рациона питания на психическое благополучие. Научная работа, проведенная под руководством доктора Рааджа Мехты, преподавателя Гарвардской медицинской школы и врача Массачусетской больницы общего профиля, выявило связь между употреблением цитрусовых и снижением риска развития депрессии.

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Блуждающий нерв дал ответы: тяжелую депрессию смогли лечить с помощью его стимуляции

Исследование, включавшее данные более 30 000 женщин, показало, что у тех, кто ежедневно употреблял один средний апельсин, риск развития депрессии снижался на 20%. Этот эффект оказался характерен именно для цитрусовых, поскольку с другими фруктами, такими как яблоки или бананы, подобной связи не наблюдалось.

Авторы предположили, что в основе этого механизма лежит стимуляция Faecalibacterium prausnitzii, полезной кишечной бактерии, обладающей противовоспалительными свойствами и модулирующей нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин, которые играют ключевую роль в регуляции настроения.

Физическая активность, включающая как умеренные, так и энергичные упражнения, также играет важнейшую роль в снижении риска развития депрессии. Регулярная физическая активность ассоциируется с более низкой частотой возникновения нервно-психических расстройств, включая депрессию и деменцию.

Однако важно подходить к этим выводам с учетом нюансов. В то время как некоторые исследования подчеркивают потенциальную пользу для психического здоровья, другие сообщают о негативных изменениях настроения.

Взаимодействие между факторами образа жизни, лекарствами и депрессией является сложным и многогранным. Включение в рацион цитрусовых, регулярная физическая активность и понимание более широкого воздействия лекарственных препаратов — все это жизненно важные аспекты целостного управления психическим здоровьем, считают авторы.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.