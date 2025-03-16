Превратить страх в оружие: психологи рассказали о пользе тревоги и подходах к ней

Ощущение непрекращающегося стресса без очевидной причины знакомо многим людям, в современном турбулентном мире. Однако ученые выяснили, что это состояние можно перевернуть с ног на голову, сделав его своим преимуществом.

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Тревога воспринимается нами как незваный гость, чувство, которое закрадывается в самый неподходящий момент, парализуя планы, тело и затуманивая рассудок. Однако ученые выяснили, что под кажущейся разрушительной природой тревоги скрыта функция, которая может быть более полезной, чем кажется на первый взгляд, пишет The Washington Post.

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Вместо того чтобы быть эмоциональным препятствием, тревога, если ее испытывать в меру, может служить инструментом для повышения концентрации внимания, мотивации и даже креативности. Эту точку зрения поддерживают такие психологи, как Шеннон Сауэр-Завала из Университета Кентукки, которая считает, что тревожность обладает адаптивными качествами, когда она находится в среднем состоянии.

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Кривая Йеркса-Додсона, известный психологический принцип, иллюстрирует этот баланс: слишком сильная тревога приводит к подавляющему дистрессу и избеганию, а слишком слабая — к самоуспокоенности и низкой эффективности. Где-то между этими крайностями находится оптимальная зона, где тревога служит катализатором подготовки и вовлеченности.

Психолог Трейси Деннис-Тивари развивает эту идею, объясняя, как тревога оттачивает навыки решения проблем. Когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, его внимание сужается, что заставляет его искать решения более эффективно, чем если бы он был полностью спокоен.

Примеры из реальной жизни подтверждают эту мысль. Деннис-Тивари вспоминает, как ее собственное беспокойство стало движущей силой, когда у ее сына диагностировали порок сердца. Вместо того чтобы позволить страху поглотить ее, она направила его на изучение его состояния, составление вопросов для врачей и поиск советов на форумах. Беспокойство не парализовало ее, а побудило к действию, продемонстрировав, как тревога может служить указателем на то, что действительно важно.

Исследования подтверждают это, показывая, что умеренная тревога может способствовать проактивному поведению, такому как более эффективное управление здоровьем у пациентов после операции или повышение устойчивости у людей, столкнувшихся с некоторыми, но не чрезмерными, испытаниями.

Эта идея о том, что тревога может быть союзником, а не врагом, заходит далеко за рамки психологической теории и распространяется на биологические реакции. Исследования показывают, что когда тревога рассматривается как средство повышения эффективности, а не как угроза, реакция организма на стресс меняется соответствующим образом.

Вместо того чтобы вызывать прилив кортизола, который может ухудшить процесс принятия решений и физическое здоровье, организм выделяет анаболические гормоны, которые улучшают когнитивные функции и производительность. Джереми Джеймисон, психолог из Рочестерского университета, утверждает, что такой подход к стрессу может привести к лучшим результатам в ситуациях высокого давления, будь то собеседование, публичное выступление или импровизированный спектакль.

В конечном счете, главное — это перспектива, заявляют психологи. Тревога — не всегда враг; иногда она — сила, которая толкает человека выйти на сцену, тщательнее подготовиться или глубже заботиться о чем либо. Если рассматривать тревогу как инструмент, а не как препятствие, она превращается из источника беспокойства в тихого, но мощного союзника, который при правильном подходе может превратить даже нервное импровизационное выступление в неожиданный успех.

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