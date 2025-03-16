Перетворити страх на зброю: психологи розповіли про користь тривоги та підходи до неї

Відчуття безперервного стресу без очевидної причини знайоме багатьом людям у сучасному турбулентному світі. Однак учені з'ясували, що цей стан можна перевернути з ніг на голову, зробивши його своєю перевагою.

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Тривога сприймається нами як непроханий гість, почуття, яке закрадається в найневідповіднішу мить, паралізуючи плани, тіло і затуманюючи розум. Однак учені з'ясували, що під удаваною руйнівною природою тривоги прихована функція, яка може бути більш корисною, ніж здається на перший погляд, пише The Washington Post.

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Замість того щоб бути емоційною перешкодою, тривога, якщо її відчувати в міру, може слугувати інструментом для підвищення концентрації уваги, мотивації та навіть креативності. Цю точку зору підтримують такі психологи, як Шеннон Сауер-Завала з Університету Кентуккі, яка вважає, що тривожність має адаптивні якості, коли вона перебуває в середньому стані.

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Крива Єркса-Додсона, відомий психологічний принцип, ілюструє цей баланс: надто сильна тривога призводить до пригнічувального дистресу й уникнення, а надто слабка — до самозаспокоєності та низької ефективності. Десь між цими крайнощами знаходиться оптимальна зона, де тривога слугує каталізатором підготовки та залученості.

Психолог Трейсі Денніс-Тіварі розвиває цю ідею, пояснюючи, як тривога відточує навички розв'язання проблем. Коли людина стикається зі стресовою ситуацією, її увага звужується, що змушує її шукати рішення більш ефективно, ніж якби вона була повністю спокійною.

Приклади з реального життя підтверджують цю думку. Денніс-Тіварі згадує, як її власне занепокоєння стало рушійною силою, коли в її сина діагностували ваду серця. Замість того щоб дозволити страху поглинути її, вона спрямувала його на вивчення його стану, складання запитань для лікарів і пошук порад на форумах. Занепокоєння не паралізувало її, а спонукало до дії, продемонструвавши, як тривога може слугувати дороговказом на те, що справді важливо.

Дослідження підтверджують це, показуючи, що помірна тривога може сприяти проактивній поведінці, такій, як більш ефективне управління здоров'ям у пацієнтів після операції або підвищення стійкості в людей, які зіткнулися з деякими, але не надмірними, випробуваннями.

Ця ідея про те, що тривога може бути союзником, а не ворогом, заходить далеко за рамки психологічної теорії і поширюється на біологічні реакції. Дослідження показують, що коли тривогу розглядають як засіб підвищення ефективності, а не як загрозу, реакція організму на стрес змінюється відповідним чином.

Замість того щоб викликати приплив кортизолу, який може погіршити процес ухвалення рішень і фізичне здоров'я, організм виділяє анаболічні гормони, які покращують когнітивні функції та продуктивність. Джеремі Джеймісон, психолог з Рочестерського університету, стверджує, що такий підхід до стресу може призвести до найкращих результатів у ситуаціях високого тиску, чи то співбесіда, чи то публічний виступ, чи то імпровізований спектакль.

Зрештою, головне — це перспектива, заявляють психологи. Тривога — не завжди ворог; іноді вона — сила, яка штовхає людину вийти на сцену, ретельніше підготуватися або глибше піклуватися про щось. Якщо розглядати тривогу як інструмент, а не як перешкоду, вона перетворюється з джерела занепокоєння на тихого, але потужного союзника, який за правильного підходу може перетворити навіть нервовий імпровізаційний виступ на несподіваний успіх.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.