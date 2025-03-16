Сильний біль виявився ілюзією: вчені виявили в нашому мозку незвичайний механізм

Гостре відчуття сильного болю знайоме багатьом людям, але іноді він виявляється куди більш вираженим, ніж зазвичай. Нещодавно вчені з'ясували, що саме стоїть за такою зміною, і знайшли в нашому мозку механізм, що впливає на неї.

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Біль не завжди є лише прямою реакцією на травму — на нього також глибоко впливає те, що мозок очікує від його прояву. Нещодавнє дослідження, проведене на кафедрі клінічної медицини Орхуського університету, показало, що невпевненість у своїх очікуваннях може посилювати біль навіть за відсутності реальної шкоди. Вчені дізналися, що коли мозок не має чіткого прогнозу, він може посилювати дискомфорт як реакцію обережності, пише Aarhus University.

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Доцент Франческа Фардо та її команда досліджували цей феномен за допомогою ілюзії теплового гриля — загадкового сенсорного трюку, коли одночасний вплив теплої та холодної температури викликає відчуття пекучого болю. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, взяли участь 300 осіб, яких попросили передбачити, чи відчують вони тепло або холод на своїх передпліччях.

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Однак у деяких випадках вони піддавалися одночасному впливу обох стимулів, що викликало несподівано сильну больову реакцію. Використовуючи передову візуалізацію мозку і обчислювальне моделювання, дослідники змогли простежити, як мозок обробляє цей біль, викликаний невизначеністю.

Попередні роботи вже показали, що очікування сильно впливають на сприйняття болю — очікування полегшення може зменшити дискомфорт, а очікування шкоди — посилити його. Однак нове дослідження виявило ще один фактор: коли мозок відчуває невизначеність і стикається зі змішаними сенсорними сигналами, він схильний переоцінювати потенційну небезпеку.

Така обережність призводить до перебільшення больової реакції навіть за відсутності реальної шкоди. Цей висновок допомагає пояснити, чому пацієнти, які отримують неясну або суперечливу інформацію про свій стан, іноді повідомляють про вищий рівень болю.

В охороні здоров'я розуміння того, як невизначеність впливає на сприйняття болю, може допомогти лікарям поліпшити стратегії лікування. Пацієнтам, які не знають, на що очікувати під час медичних процедур або лікування хронічного болю, може допомогти більш чітка комунікація та краще управління очікуваннями, вважають автори.

Якщо зниження невизначеності може полегшити біль, то медичним працівникам, можливо, доведеться зосередитися не тільки на фізичному лікуванні, а й на психологічному заспокоєнні та підтримці своїх підопічних.

Це дослідження також пов'язане з вивченням ефектів плацебо і ноцебо — психологічного впливу позитивних або негативних очікувань на фізичні відчуття. У той час як ефект плацебо показав, що віра в полегшення може полегшити симптоми, ефект ноцебо продемонстрував, що страх перед болем може зробити його ще гіршим. Тепер у цьому дослідженні з'явилася третя змінна: коли мозок не знає, чого очікувати, він може бути обережним, посилюючи дискомфорт без будь-якої необхідності.

Франческа Фардо та її команда тепер планують вивчити, як ці висновки можна застосувати до людей із хронічним болем і чи впливають психологічні стани, як-от тривога і депресія, на їхнє сприйняття болю. Якщо невпевненість відіграє ключову роль у посиленні болю, то її усунення може прокласти медицині шлях для більш ефективних методів його лікування як у клінічних, так і в повсякденних умовах.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.