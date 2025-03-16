Фрукт, що зміцнює психіку: вчені назвали продукт, який допомагає при депресії

Стан морального і фізичного занепаду здатен увігнати будь-кого з нас у депресивний цикл, з якого складно вибратися. Однак нещодавно вчені виявили фрукт, який може допомогти нам у цьому.

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Депресія посідає важливе і, на жаль, велике місце в житті мільйонів людей, від неї страждає близько 5% дорослого населення в усьому світі, заявляють учені. Цей стан, який часто сприймається як тінь, що нависла над повсякденним життям людини, переплітається з різними аспектами способу життя, зокрема з дієтою та фізичною активністю. Але нещодавно вчені знайшли новий спосіб боротьби з ним, пише New York Post.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Microbiome, виявило глибокий вплив вибору раціону харчування на психічне благополуччя. Наукова робота, проведена під керівництвом доктора Рааджа Мехти, викладача Гарвардської медичної школи і лікаря Массачусетської лікарні загального профілю, виявила зв'язок між вживанням цитрусових і зниженням ризику розвитку депресії.

Важливо

Блукаючий нерв дав відповіді: важку депресію змогли лікувати за допомогою його стимуляції

Дослідження, що включало дані понад 30 000 жінок, показало, що у тих, хто щодня вживав один середній апельсин, ризик розвитку депресії знижувався на 20%. Цей ефект виявився характерним саме для цитрусових, оскільки з іншими фруктами, як-от яблука або банани, подібного зв'язку не спостерігалося.

Автори припустили, що в основі цього механізму лежить стимуляція Faecalibacterium prausnitzii, корисної кишкової бактерії, яка має протизапальні властивості та модулює нейротрансмітери, такі як серотонін і дофамін, що відіграють ключову роль у регуляції настрою.

Фізична активність, що включає як помірні, так і енергійні вправи, також відіграє найважливішу роль у зниженні ризику розвитку депресії. Регулярна фізична активність асоціюється з нижчою частотою виникнення нервово-психічних розладів, включно з депресією та деменцією.

Однак важливо підходити до цих висновків з урахуванням нюансів. Тоді як деякі дослідження підкреслюють потенційну користь для психічного здоров'я, інші повідомляють про негативні зміни настрою.

Взаємодія між факторами способу життя, ліками та депресією є складною та багатогранною. Включення в раціон цитрусових, регулярна фізична активність і розуміння ширшого впливу лікарських препаратів — все це життєво важливі аспекти цілісного управління психічним здоров'ям, вважають автори.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.