Блукаючий нерв дав відповіді: важку депресію змогли лікувати за допомогою його стимуляції

Важка депресія є найнебезпечнішим видом захворювання, яке не піддається лікуванню і фактично вганяє людину в стан цілковитого спустошення. Однак нещодавно вчені винайшли метод, який допоміг багатьом хворим повернути сенс життя.

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Клінічне дослідження пролило світло на перетворюючий потенціал терапії за допомогою стимуляції блукаючого нерва (VNS) для тих, хто бореться з важкою, стійкою до лікування депресією. Така форма хвороби є справжнім випробуванням як для хворих, так і для їхнього оточення і ефективність нового методу лікування може докорінно змінити цю сумну ситуацію, пише The Independent.

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Випробування, що проводилося на 84 американських наукових майданчиках і охопило близько 500 учасників, дало багатообіцяючі результати та надію для людей, які не реагують на традиційні методи лікування, такі як медикаменти або електросудомна терапія. Результати дослідження, опубліковані в журналі Brain Stimulation, засвідчили, що за рік VNS-терапія значно зменшила депресивні симптоми, підвищила якість життя і допомогла багатьом відновити працездатність при виконанні повсякденних завдань.

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Терапія включала в себе імплантацію під шкіру грудей пристрою, схожого на кардіостимулятор, з проводом, підключеним до лівого блукаючого нерва в шиї. Посилаючи електричні імпульси в зони мозку, що регулюють настрій, цей пристрій приніс, за словами дослідників, "переломні" поліпшення для багатьох учасників.

Доктор Чарльз Конвей, співавтор дослідження і професор Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, наголосив на глибині захворювання в досліджуваній групі, зазначивши, що 75% з них від початку зовсім не могли працювати. Незважаючи на це, учасники повідомили про помітні поліпшення у своїй здатності функціонувати і брати участь у нормальному житті. Схвалена FDA майже 20 років тому, VNS-терапія досі не набула широкого поширення через фінансові труднощі, оскільки приватна страховка рідко покриває вартість пристрою або операції з його імплантації.

Дослідники не втрачають надії, що нові результати можуть переконати страхові компанії забезпечити покриття, зробивши терапію доступною для ширшої демографічної групи. Доктор Конвей наголосив на довгострокових перевагах, які спостерігаються у пацієнтів, що позитивно відповіли на терапію, що підтверджує довговічність результатів VNS порівняно з іншими наявними втручаннями.

У дослідженні також вивчали вплив терапії на біполярний розлад, що додає додатковий потенціал до її всебічного потенційного застосування. Однак висока вартість операції залишається перешкодою, що підкреслює необхідність системних змін у системах охорони здоров'я для інтеграції інноваційних методів лікування, таких як VNS, в основне медичне обслуговування, вважають автори.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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