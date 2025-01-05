Жінка розказала про основний "закон грошей", який допоміг їй вирватися з бідності

Керрі-Енн витратила більш як десять років, щоб навчитися розумно розпоряджатися сімейним бюджетом, і тепер присвятила себе допомозі іншим.

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Керрі-Енн Маклін, письменниця та експертка з питань економії грошей, подолавши борги та безпросвітну бідність, вирішила здобути фінансову освіту, щоб більше ніколи не бути в мінусі. Про її досвід написало видання The Mirror.

Експертка витратила більш як десять років, щоб навчитися розумно розпоряджатися сімейним бюджетом, і тепер присвятила себе допомозі іншим. Вона розповідає, як взяти під контроль свої фінанси й скоротити зайві витрати. Нижче — основні хитрощі, які допомогли їй заощаджувати 3000 фунтів (157 тис. грн) на рік.

Дрібні витрати

Керрі-Енн рекомендує відстежувати кожну транзакцію протягом місяця, щоб точно знати, куди йдуть ваші гроші. "Коли ви бачите свої витрати на папері, це відкриває очі", — каже вона.

Використовуючи блокнот або застосунок, класифікуйте свої видатки: покупка продуктів, підписки, обіди, а також визначте сфери, які можна скоротити. Таким чином можна зекономити близько 100-150 фунтів стерлінгів на місяць. Наприклад, витрати 27,40 фунтів стерлінгів (1,4 тис. грн) на день складають 10 000 фунтів стерлінгів (525 тис. грн) на рік.

Правило 70-10-10-10

Виділяйте 70% свого доходу на основні витрати, 10% — на заощадження, 10% — на те, щоб побалувати себе, і ще 10% — пожертви або інвестиції.

Керрі-Енн Маклін розказала про правила заощаджування Фото: Freepik

Цей метод формує фінансову дисципліну, водночас дозволяючи насолоджуватися життям без почуття провини. Вкладайте гроші туди, де вони потрібні. Наприклад, покупки продуктів можуть легко вийти з-під контролю, якщо у вас немає плану, тому варто скласти тижневий список харчування на основі розпродажів і того, що вже є у ваших запасах.

Скасувати підписку

У вас є абонементи на спортзал, стрімінгові сервіси або підписки на журнали, якими ви рідко користуєтесь? Керрі-Енн пропонує провести аудит.

"Подивіться на свої банківські виписки й скасуйте все, чим ви не користуєтеся регулярно", — каже експертка. Шляхом відмови від 2-3 підписок може заощадити 20-30 фунтів стерлінгів на місяць.

Відмовитись від брендів

Купуючи продукти чи товари для дому, спробуйте замінити дорогі іменні бренди на доступні за ціною непатентовані варіанти. Керрі-Енн пояснює: "Часто ви платите за етикетку, а не за найкращий продукт".

"Комусь може здатися, що взяти під контроль свої фінанси — це непосильне завдання, але пам'ятайте, що ви не маєте робити це самотужки. Незалежно від того, наскільки складною може здаватися ваша ситуація, зміни не тільки можливі, але й досяжні. Маючи рішучість, правильні стратегії та готовність зробити перший крок, ви можете змінити своє фінансове майбутнє", — резюмувала Керрі-Енн, авторка книги "Бюджетне право. Позбудьтеся боргів і покращіть свій фінансовий та психічний добробут".

Нагадаємо, раніше 39-річна мільйонерка Бернадетт Джой, авторка подкасту Crush Your Money Goals, близько десяти років працювала HR-менеджеркою. За ці роки жінка сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони, примножувати багатство та досягати успіху.