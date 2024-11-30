Зробила себе сама: 39-річна мільйонерка назвала 3 звички, які ведуть до багатства

Бернадетт Джой описала стратегію пасивного доходу: доклавши зусиль один раз на початку, ви отримуєте вигоду в довгостроковій перспективі.

39-річна мільйонерка Бернадетт Джой, авторка подкасту Crush Your Money Goals, близько десяти років працювала HR-менеджеркою. За ці роки жінка сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони, примножувати багатство та досягати успіху. Про це пише видання Make It.

Відкрито говорити про досягнення

LinkedIn — ідеальне місце для документування досягнень, оскільки ця ділова соціальна мережа є публічною, тоді як резюме та рекомендаційні листи – приватними. Джой радить взяти за звичку щоквартально оновлювати свій профіль, додаючи нові досягнення, розповідаючи про нові навички та досвід. Це демонструє, що ви конкурентні на ринку праці й інші роботодавці бачать вас.

Заручатися похвалою інших

"Дозвольте іншим людям співати вам дифірамби. Той факт, що хтось знайшов час, аби написати про вас щось позитивне, викликає більше довіри. Це стратегічний спосіб продемонструвати, що ви чудові. Але не чекайте, коли це знадобиться, а робіть на постійній основі", — пояснює Бернадетт.

Жінка сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони Фото: Courtesy of Bernadette Joy

Зберігати енергію

"У 2016 році я почала виплачувати $72 тисячі студентського кредиту. Аби мотивувати себе, публікувала в Instagram фотографії наліпок на холодильник, щоб відстежувати, як зменшується мій борг, аж поки не здійснила останній платіж менш ніж за рік. Після цього отримувала багато відгуків від небайдужих людей, які були в схожій ситуації й хотіли зустрітися особисто, щоб дізнатися більше про мій підхід. Зрештою, настав момент, коли таких зустрічей стало надто багато. Я відчула себе заїждженою платівкою, повторюючи одну й ту саму мантру знову і знову. Потім подумала, що можна записати відповіді на ті самі запитання й замість того, щоб не ходити на однотипні зустрічі, просто надсилати людям лінк на подкаст", — розповідає мільйонерка.

Згодом вона так і зробила, запустивши успішний авторський подкаст Crush Your Money Goals.

"Ви можете не бути творцем контенту, але цей урок розподілу часу та енергії все одно може бути корисним. У певному сенсі, це схоже на стратегію пасивного доходу. Доклавши зусиль один раз на початку, ви отримуєте вигоду в довгостроковій перспективі", — додає вона.

Нагадаємо, раніше відома британська шеф-кухарка та матір трьох дітей Надія Хусейн зізналась, що має так званий "фонд втечі" — власні заощадження на чорний день, про які не знає її чоловік Абдал. Загалом ця сума складає близько 200 тис. фунтів стерлінгів (10 млн грн).