5 звичок, які допоможуть уникнути бідності

Скільки б ви не заробляли, кілька правил допоможуть поліпшити ваше матеріальне становище й дадуть можливість для зростання та розвитку.

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Здійснюючи певні щоденні дії, ми впливаємо на свої фінанси, достаток і благополуччя. Деякі звички прямо ведуть до бідності, а гроші з гаманця витікають, як пісок крізь пальці. Про це пише видання Prozoro.

Поліпшити своє фінансове становище допоможуть кілька правил про те, як поводитися з грошима.

Ставтеся до грошей із повагою

Скільки б ви не заробляли, дбайте про свої фінанси. Тримайте вашу готівку в гаманці, складайте купюри акуратно. Гроші не приходять до того, хто засовує зім'яті папірці по кишенях і не знає, скільки в нього є грошей.

Контролюйте, скільки у вас грошей, вчасно оплачуйте обов'язкові рахунки й обмірковуйте свої витрати.

Не беріть у борг

Забудьте про звичку брати в борг. Віддавати гроші завжди важче, ніж узяти. Зокрема, за кредит у банку вам доведеться ще заплатити відсотки. На енергетичному рівні виплата відсотків зжере й частину вашої життєвої сили.

Плануйте витрати

Будуйте плани, створіть стратегію витрат. Використовуйте застосунки для управління бюджетом, щоб не витрачати зайвого.

Шукайте можливості відкладати гроші, але ставте перед собою реалістичні цілі. Не потрібно відкладати половину зарплати, щоб потім увесь місяць відмовляти собі в необхідних щоденних покупках.

Витрачайте гроші на себе

Ваша головна інвестиція в житті — це ви. Дозволяйте собі турботу про зовнішність, здоров'я та задоволення. Вкладайте у свій розвиток і освіту. Думайте на перспективі.

Реально оцінюйте свої можливості

Плануючи витрати, тверезо дивіться на свої активи. Намагайтеся не перевищувати свій бюджет, краще шукайте можливості додаткового заробітку й тільки потім збільшуйте витрати.

Співвіднесіть свої можливості зі спокусами, які вас оточують. Не витрачайте гроші на непотрібні речі. Оцінюйте, чи варті сумнівні миттєві задоволення того, щоб відмовитися від інших корисних речей.

Дотримуючись цих порад, ви зможете стабілізувати своє фінансове становище. А стабільність дасть основу для зростання та розвитку.

Нагадаємо, ці 8 здорових звичок допоможуть вам жити не просто довше, а краще. Життя, наповнене сенсом і метою, вимагає від вас щоденних зусиль доти, доки це не стане таким самим природним, як дихання.

Раніше Фокус писав, які 10 речей потрібно робити вранці, щоб зарядити енергію на весь день. Щоб уранці не потонути в хаосі та не витратити запас сил уже до обіду, експерти радять практикувати кілька ранкових звичок.