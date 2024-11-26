Жінка протягом 30 років потай від чоловіка відкладала "заначку": тепер вона мільйонерка (фото)

За словами Надії, у них з чоловіком є спільний рахунок, куди обоє перераховують гроші зі своїх заробітних плат. Таким чином вони оплачують домашні витрати, зокрема їжу та комунальні платежі.

Відома британська шеф-кухарка та матір трьох дітей Надія Хусейн зізналась, що має так званий "фонд втечі" — власні заощадження на чорний день, про які не знає її чоловік Абдал. Загалом ця сума складає близько 200 тис. фунтів стерлінгів (10 млн грн), пише видання Daily Mail.

39-річна жінка пояснила, що ці гроші підуть на оренду помешкання або внесення депозиту на придбання власного житла, якщо їй доведеться з якоїсь причини виїхати з сімейного будинку.

Фонд втечі

"Якщо так станеться, що я не зможу працювати протягом певного часу, то не хочу залежати від когось у задоволенні своїх базових потреб. Ви, напевно, припускаєте, що мій шлюб нещасливий, і я живу в очікуванні, коли можна буде розірвати стосунки, але це зовсім не так. Мій чоловік щедрий, добродушний і цілком платоспроможний. Він робить мене дуже щасливою вже понад 30 років", — пояснює британка.

Надія Хусейн з чоловіком Фото: Daily Mail

Вона переконана, що "фонд втечі" — це те, що кардинально зміцнило їхні стосунки.

"Вбачаю у цьому величезний комплімент моєму чоловікові, бо я живу з ним, бо так хочу, а не тому, що не маю іншого вибору. Хіба це не похвала після стількох років спільного життя?" — додає Надія.

Спільний рахунок

За словами жінки, у них з чоловіком є спільний рахунок, куди обоє перераховують гроші зі своїх заробітних плат. Таким чином вони оплачують домашні витрати, зокрема їжу та комунальні платежі.

До речі, різні опитування, проведені фінансовими установами протягом багатьох років, показують, що кожна п'ята людина має власну таємну заначку.

Надія Хусейн — британська шеф-кухарка, авторка та телеведуча. Вона стала відомою після перемоги в шостій серії програми BBC The Great British Bake Off у 2015 році.

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