Женщина рассказала о главном "законе денег", который помог ей вырваться из бедности

Кэрри-Энн потратила более десяти лет, чтобы научиться разумно распоряжаться семейным бюджетом, и теперь помогает другим.

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Кэрри-Энн Маклин, писательница и эксперт по вопросам экономии денег, преодолев долги и беспросветную бедность, решила получить финансовое образование, чтобы больше никогда не быть в минусе. О ее опыте написало издание The Mirror.

Эксперт потратила более десяти лет, чтобы научиться разумно распоряжаться семейным бюджетом, и теперь помогает другим. Она рассказывает, как взять под контроль свои финансы и сократить лишние расходы. Ниже — основные хитрости, которые помогли ей экономить 3000 фунтов (157 тыс. грн) в год.

Мелкие расходы

Кэрри-Энн рекомендует отслеживать каждую транзакцию в течение месяца, чтобы точно знать, куда уходят ваши деньги. "Когда вы видите свои расходы на бумаге, это открывает глаза", — говорит она.

Используя блокнот или приложение, классифицируйте свои расходы: покупка продуктов, подписки, обеды, а также определите сферы, которые можно сократить. Таким образом можно сэкономить около 100-150 фунтов стерлингов в месяц. Например, расходы 27,40 фунтов стерлингов (1,4 тыс. грн) в день составляют 10 000 фунтов стерлингов (525 тыс. грн) в год.

Правило 70-10-10-10

Выделяйте 70% своего дохода на основные расходы, 10% — на сбережения, 10% — на то, чтобы побаловать себя, и еще 10% — пожертвования или инвестиции.

Кэрри-Энн Маклин рассказала о правилах экономии Фото: Freepik

Этот метод формирует финансовую дисциплину, в то же время позволяя наслаждаться жизнью без чувства вины. Вкладывайте деньги туда, где они нужны. Например, покупки продуктов могут легко выйти из-под контроля, если у вас нет плана, поэтому стоит составить недельный список питания на основе распродаж и того, что уже есть в ваших запасах.

Отменить подписку

У вас есть абонементы на спортзал, стриминговые сервисы или подписки на журналы, которыми вы редко пользуетесь? Кэрри-Энн предлагает провести аудит.

"Посмотрите на свои банковские выписки и отмените все, чем вы не пользуетесь регулярно", — говорит эксперт. Путем отказа от 2-3 подписок может сэкономить 20-30 фунтов стерлингов в месяц.

Отказаться от брендов

Покупая продукты или товары для дома, попробуйте заменить дорогие именные бренды на доступные по цене непатентованные варианты. Керри-Энн объясняет: "Часто вы платите за этикетку, а не за лучший продукт".

"Кому-то может показаться, что взять под контроль свои финансы — это непосильная задача, но помните, что вы не должны делать это в одиночку. Независимо от того, насколько сложной может казаться ваша ситуация, изменения не только возможны, но и достижимы. Имея решимость, правильные стратегии и готовность сделать первый шаг, вы можете изменить свое финансовое будущее", — резюмировала Керри-Энн, автор книги "Бюджетное право. Избавьтесь от долгов и улучшите свое финансовое и психическое благополучие".

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