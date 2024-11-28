Погрязшие в долгах женщины научились зарабатывать на "мгновенных браках": детали схемы

Одни сотрудники брачных агентств активно искали одиноких мужчин из небольших и отдаленных городов по всей стране, тогда как другие сосредоточились на вербовке одиноких женщин.

Брачные агентства на юго-западе Китая попали под пристальное наблюдение полиции в связи с подозрением в выманивании значительных сумм денег у одиноких мужчин. Некоторые из потенциальных невест за несколько месяцев зарабатывали до $42 тысячи. Об этом пишет издание SCMP.

Чтобы повысить доверие клиентов, брачные агентства арендовали престижные офисные помещения. Одни сотрудники этих контор активно искали одиноких мужчин из небольших и отдаленных городов по всей стране, тогда как другие сосредоточились на вербовке одиноких женщин (большинство из которых были разведены и имели долги), убеждая их принять участие в афере.

Во многих случаях клиенты уже через несколько дней после знакомства с "невестами", предлагаемыми агентством, соглашались жениться. От них требовали подписать контракт и заплатить сотни тысяч юаней в качестве выкупа за невесту. Такие браки назвали "флеш-свадьбами". После церемонии невесты часто убегали или давили на мужчин, чтобы те развелись, используя различные средства, в частности ежедневно устраивали грандиозные скандалы.

После церемонии невесты часто убегали или давили на мужчин, чтобы те развелись Фото: Freepik

Одна женщина, которая преуспела в этой области, заработала 300 тысяч юаней за три месяца. Согласно сообщениям правоохранителей, она заключила брак с клиентом в декабре прошлого года, но вскоре после этого подала на развод, обвинив его в домашнем насилии. В конце концов, забрала часть общего имущества, в частности автомобиль, а также отказалась возвращать "выкуп" — 170 тысяч юаней. После развода она продолжала ходить на свидания вслепую, а агентство скрывало ее прошлые отношения.

Китайские суды решили уже 50 подобных споров. После активизации расследований со стороны полиции провинции Гуйяна некоторые брачные канторы перенесли свою деятельность в соседний Юньнань.

Напомним, ранее Фокус писал, что суд в Китае аннулировал брак по требованию мужчины, который узнал, что его жена до бракосочетания скрыла историю борьбы с психическим заболеванием и запись в медицинской книге о перенесенной гистерэктомии.

А вот женщина из Агры, что в индийском штате Уттар-Прадеш, подала на развод со своим мужем Раджашем, с которым прожила всего 40 дней. Свое решение она объяснила тем, что любимый "моется только 1-2 раза в месяц", из-за чего их интимные отношения сошли на нет.