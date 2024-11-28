Жінки, які погрузли у боргах, навчились заробляти на "миттєвих шлюбах": деталі схеми

Одні співробітники шлюбних агенцій активно шукали самотніх чоловіків з невеликих і віддалених міст по всій країні, тоді як інші зосередилися на вербуванні одиноких жінок.

Шлюбні агентства на південному заході Китаю потрапили під пильний нагляд поліції у зв’язку з підозрою у виманюванні значних сум грошей в самотніх чоловіків. Деякі з потенційних наречених за кілька місяців заробляли до $42 тисячі. Про це пише видання SCMP.

Щоб підвищити довіру клієнтів, шлюбні агентства орендували престижні офісні приміщення. Одні співробітники цих контор активно шукали самотніх чоловіків з невеликих і віддалених міст по всій країні, тоді як інші зосередилися на вербуванні одиноких жінок (більшість з яких були розлучені та мали борги, переконуючи їх взяти участь в афері.

У багатьох випадках клієнти вже через кілька днів після знайомства з "нареченими", пропонованими агентством, погоджувалися одружитися. Від них вимагали підписати контракт та заплатити сотні тисяч юанів як викуп за наречену. Такі шлюби назвали "флеш-весіллями". Після церемонії наречені часто тікали або тиснули на чоловіків, аби ті розлучилися, використовуючи різні засоби, зокрема щодня влаштовували грандіозні скандали.

Після церемонії наречені часто тікали або тиснули на чоловіків, аби ті розлучилися Фото: Freepik

Одна жінка, яка досягла успіху в цій галузі, заробила 300 тисяч юанів за три місяці. Згідно з повідомленнями правоохоронців, вона уклала шлюб з клієнтом торік у грудні, але невдовзі після цього подала на розлучення, звинувативши його в домашньому насильстві. Зрештою, забрала частину спільного майна, зокрема автомобіль, а також відмовилась повертати "викуп" — 170 тисяч юанів. Після розлучення вона продовжувала ходити на побачення наосліп, а агентство приховувало її минулі стосунки.

Китайські суди вирішили вже 50 подібних суперечок. Після активізації розслідувань з боку поліції провінції Гуйяна деякі шлюбні кантори перенесли свою діяльність до сусіднього Юньнаня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що суд у Китаї анулював шлюб на вимогу чоловіка, який дізнався, що його дружина до одруження приховала історію боротьби з психічним захворюванням та запис у медичній книзі про перенесену гістеректомію.

А от жінка з Агри, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, подала на розлучення зі своїм чоловіком Раджашом, з яким прожила всього 40 днів. Своє рішення вона пояснила тим, що коханий "миється лише 1-2 рази на місяць", через що їхні інтимні стосунки зійшли нанівець.