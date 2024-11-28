Жінки, які погрузли у боргах, навчились заробляти на "миттєвих шлюбах": деталі схеми
Одні співробітники шлюбних агенцій активно шукали самотніх чоловіків з невеликих і віддалених міст по всій країні, тоді як інші зосередилися на вербуванні одиноких жінок.
Шлюбні агентства на південному заході Китаю потрапили під пильний нагляд поліції у зв’язку з підозрою у виманюванні значних сум грошей в самотніх чоловіків. Деякі з потенційних наречених за кілька місяців заробляли до $42 тисячі. Про це пише видання SCMP.
Щоб підвищити довіру клієнтів, шлюбні агентства орендували престижні офісні приміщення. Одні співробітники цих контор активно шукали самотніх чоловіків з невеликих і віддалених міст по всій країні, тоді як інші зосередилися на вербуванні одиноких жінок (більшість з яких були розлучені та мали борги, переконуючи їх взяти участь в афері.
У багатьох випадках клієнти вже через кілька днів після знайомства з "нареченими", пропонованими агентством, погоджувалися одружитися. Від них вимагали підписати контракт та заплатити сотні тисяч юанів як викуп за наречену. Такі шлюби назвали "флеш-весіллями". Після церемонії наречені часто тікали або тиснули на чоловіків, аби ті розлучилися, використовуючи різні засоби, зокрема щодня влаштовували грандіозні скандали.
Одна жінка, яка досягла успіху в цій галузі, заробила 300 тисяч юанів за три місяці. Згідно з повідомленнями правоохоронців, вона уклала шлюб з клієнтом торік у грудні, але невдовзі після цього подала на розлучення, звинувативши його в домашньому насильстві. Зрештою, забрала частину спільного майна, зокрема автомобіль, а також відмовилась повертати "викуп" — 170 тисяч юанів. Після розлучення вона продовжувала ходити на побачення наосліп, а агентство приховувало її минулі стосунки.
Китайські суди вирішили вже 50 подібних суперечок. Після активізації розслідувань з боку поліції провінції Гуйяна деякі шлюбні кантори перенесли свою діяльність до сусіднього Юньнаня.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що суд у Китаї анулював шлюб на вимогу чоловіка, який дізнався, що його дружина до одруження приховала історію боротьби з психічним захворюванням та запис у медичній книзі про перенесену гістеректомію.
А от жінка з Агри, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, подала на розлучення зі своїм чоловіком Раджашом, з яким прожила всього 40 днів. Своє рішення вона пояснила тим, що коханий "миється лише 1-2 рази на місяць", через що їхні інтимні стосунки зійшли нанівець.