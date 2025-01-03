Відкрито нову групу крові: вчені виявили її, розгадавши півстолітню аномалію

Група крові є однією з найважливіших характеристик людини, яка може означати різницю між життям і смертю під час переливань. Однак розв'язавши загадкову аномалію, відкриту півстоліття тому, вчені виявили, що існує новий її вид.

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Загадковий випадок, що стався 1972 року, завершився значним науковим проривом у недавньому дослідженні. Коли у вагітної жінки виявився незвичайний профіль крові, в якому була відсутня поверхнева молекула, присутня на всіх відомих еритроцитах, це послужило приводом для розслідування, яке тривало півстоліття. У результаті вивчення цієї аномалії вчені нарешті визначили таємничий профіль, який фактично виявився новою групою, пише ScienceAlert.

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У вересні 2024 року вчені з Великої Британії та Ізраїлю оголосили про кульмінацію своєї наукової роботи: ідентифікацію нової системи груп крові під назвою MAL. Доктор Луїза Тіллі, гематолог із Національної служби охорони здоров'я Великої Британії та провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Blood, наголосила на цьому досягненні, назвавши його "величезною віхою" і приписавши відкриття десятиліттям співпраці та ретельних досліджень.

Важливо

Рідкісна і небезпечна: учені з'ясували, яка група крові схильна до розвитку деменції

Група крові MAL характеризується відсутністю антигену AnWj — білка, який зазвичай трапляється більш ніж у 99,9 % людей. AnWj, при цьому, відсутній у новонароджених, з'являючись тільки незабаром після народження. На відміну від широко відомих систем ABO і резус, які класифікують кров на основі основних антигенів, MAL та інші рідкісні системи зачіпають невелику частину населення. Однак ці системи мають найважливіше значення для трансфузійної медицини. Навіть незначна невідповідність антигенів під час переливання крові може спровокувати серйозну імунну реакцію, що робить точну класифікацію вкрай важливою.

Досягнення в галузі генетичних досліджень дозволили команді підтвердити свої висновки, ввівши в клітини крові ген MAL. Це дало змогу відновити відсутній антиген і остаточно довести генетичну основу цієї групи крові.

Крім клінічних наслідків, це дослідження відкриває шлях для генетичного тестування, що дає змогу визначити, чи виникає AnWj-негативний тип унаслідок спадкових мутацій або зовнішнього придушення, заявили автори. Така відмінність життєво важлива для виявлення потенційних захворювань, пов'язаних із хворобами крові.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

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