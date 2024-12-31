Рідкісна і небезпечна: учені з'ясували, яка група крові схильна до розвитку деменції

Багато із захворювань часто визначені нашою генетикою. Однак нещодавно вчені виявили, що крім неї існує і схильність до небезпечного захворювання, заснована на певній групі крові.

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Дослідження вчених, у якому взяли участь понад 30 000 осіб, виявило значний зв'язок між групою крові АВ і когнітивними порушеннями, які можуть передувати деменції. Такі дані можуть послужити основою для майбутніх методів діагностики та профілактики цього захворювання до моменту, коли воно зможе розвинутися в нищівне ускладнення, пише PsyBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі Neurology доктором Мері Кушман, професором гематології з Університету Вермонта та авторкою наукової роботи, показало, що люди з цією відносно рідкісною групою крові, яка трапляється приблизно в 4% населення, на 82% більш схильні до розвитку проблем із пам'яттю та мисленням, пов'язаних із деменцією. За три з половиною роки спостереження дослідники спостерігали когнітивні порушення у 495 учасників.

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Потім отримані дані порівняли з контрольною групою з 587 осіб, які не мали подібних симптомів. Доктор Кушман зазначила, що група крові також пов'язана з іншими судинними захворюваннями, такими як інсульт, ілюструючи чіткий зв'язок між здоров'ям судин і функцією мозку. Незважаючи на ці висновки, експерти попереджають, що фактори способу життя, як-от дієта, фізичні вправи і відмова від куріння, мають набагато більший вплив на когнітивне здоров'я, ніж одна лише група крові.

Дослідження слугує скоріше ранньою ознакою, ніж остаточним доказом причинно-наслідкового зв'язку, і автори закликають людей із групою крові AB не проявляти зайвої тривоги. Судинні проблеми самі по собі вже давно визнані істотним фактором, що впливає на здоров'я мозку, а високий тиск і підвищений холестерин є ключовими факторами ризику розвитку деменції.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на деменцію страждають близько 55 мільйонів осіб у всьому світі, а до 2030 року їхня кількість зросте до 78 мільйонів. Зусилля багатьох систем охорони здоров'я, як і раніше, зосереджені на модифікованих і підконтрольних факторах способу життя, щоб пом'якшити цю зростаючу загрозу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але, схоже, вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.