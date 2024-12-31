Редкая и опасная: ученые выяснили, какая группа крови подвержена развитию деменции

Многие из заболеваний зачастую предначертаны нашей генетикой. Однако недавно ученые обнаружили, что помимо нее существует и предрасположенность к опасному заболеванию, основанная на определенной группе крови.

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Исследование ученых, в котором приняли участие более 30 000 человек, выявило значительную связь между группой крови АВ и когнитивными нарушениями, которые могут предшествовать деменции. Такие данные могут послужить основной для будущих методов диагностики и профилактики этого заболевания до момента, когда она сможет развиться в сокрушительное осложнение, пишет PsyBlog.

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Исследование, опубликованное в журнале Neurology доктором Мэри Кушман, профессором гематологии из Университета Вермонта и автором научной работы, показало, что люди с этой относительно редкой группой крови, встречающейся примерно у 4% населения, на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, связанных с деменцией. За три с половиной года наблюдения исследователи наблюдали когнитивные нарушения у 495 участников.

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Затем полученные данные сравнили с контрольной группой из 587 человек, не имевших подобных симптомов. Доктор Кушман отметила, что группа крови также связана с другими сосудистыми заболеваниями, такими как инсульт, иллюстрируя четкую связь между здоровьем сосудов и функцией мозга. Несмотря на эти выводы, эксперты предупреждают, что факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения и отказ от курения, оказывают гораздо большее влияние на когнитивное здоровье, чем одна лишь группа крови.

Исследование служит скорее ранним признаком, чем окончательным доказательством причинно-следственной связи, и авторы призывают людей с группой крови AB не проявлять излишней тревоги. Сосудистые проблемы сами по себе уже давно признаны существенным фактором, влияющим на здоровье мозга, а высокое давление и повышенный холестерин являются ключевыми факторами риска развития деменции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменцией страдают около 55 миллионов человек во всем мире, а к 2030 году их число возрастет до 78 миллионов. Усилия многих систем здравоохранения по-прежнему сосредоточены на модифицируемых и подконтрольных факторах образа жизни, чтобы смягчить эту растущую угрозу.

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