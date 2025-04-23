Самые милые объятия на Земле: ученые впервые засняли объятия "монстра с щупальцами" под водой

Морской оператор подружилась с головоногим моллюском настолько, что ей впервые в истории удалось заснять "объятия" осьминога: на кадрах видно, как животное приближается к оператору, быстро обнимает и отстраняется.

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Об этом пишет IFLScience.

Большинство людей на планете, вероятно, немного испугались бы, если бы перед ними появился осьминог и начал обвивать вокруг них свои щупальца. Однако это вовсе не казалось страшным морскому видеооператору Джулс Кейси, которой недавно впервые удалось заснять такое поведение головоногих моллюсков. На видео видно, как большой красный осьминог быстро приближается к камере, "обнимает ее щупальцами", а затем отстраняется.

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По словам Кейси, на видео запечатлен осьминог маори по имени Присцилла. Сейчас исследовательница и видеооператор занята съемками короткометражного фильма об их с Присциллой невероятной дружбе и жизни головоногого моллюска, в которой участвуют еще несколько осьминогов маори, живущих в этом районе.

Видео было снято в воде около пирса в Рай, штат Виктория. На кадрах можно увидеть, как Присцилла приближается к камере, затем на мгновение обнимает ее, а после отступает. По словам исследовательницы, такое взаимодействие между ней и осьминогом вовсе не является уникальным: Кейси вот уже несколько месяцев взаимодействует с осьминогом, а потому Присцилла в ее присутствии чувствует себя комфортно — часто тянется исследовать камеру и обнимает оператора.

К слову, Кейси вовсе не единственная, кому удалось наладить партнерство с осьминогом. Одно из таких взаимодействий ранее было показано в документальном фильме Netflix 2020 года "Мой учитель осьминогов", в котором режиссер Крейг Фостер проводит год, близко знакомясь с обычным осьминогом в Большом африканском морском лесу. В фильме также наблюдался физический контакт человека с осьминогом — в какой-то момент животное бросается прямо на грудь Фостера и обхватывает его своими щупальцами.

Впрочем, все еще не ясно, действительно ли осьминоги "раздают свои объятия", как их понимаем мы. Вполне вероятно, что такое поведение может быть случаем антропоморфизма (приписывания человеческих черт чему-то нечеловеческому). Люди делают это постоянно. Однако ученые отмечают, что нельзя полностью исключать вероятность того, что осьминоги действительно "дарят свои объятия".

По словам управляющего директора Института водной жизни Софики Костынюк, уже известно, что осьминоги чувствуют страх и реагируют на окружающую среду буквально через изменение цвета своей кожи. Головоногие также весьма игривы и могут легко менять свою форму. Кроме того, предыдущие исследования уже показали, что осьминоги невероятно любознательны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые только что раскрыли секрет нервной системы осьминогов.