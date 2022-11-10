Секреты эволюции. Ученые поняли, откуда у осьминогов панцирь, как у наутилуса

Новое исследование предполагает, что один из видов осьминогов свернул с общего пути эволюции и развил панцирь для яиц.

Related video

Ранее ученые боялись исследовать аргонавтов (Argonauta argo) из-за того, что их сложно держать в исследовательских аквариумах. Однако в новом исследовании у ученых был доступ к Японскому морю, а потому они могли беспрепятственно получать свежие образцы для исследований, пишет Sci Tech Daily.

Группа ученых из Японии под руководством Маса-аки Йошиды и Давина Сетиамарги секвенировали геном вида, чтобы понять, как аргонавты адаптировались к океану приобрели свой панцирь, похожий на яичную скорлупу. Оказалось, что эти осьминоги давно утратили генетический код, производящий панцири у его предков и родственников.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот вид осьминогов обитает в тропических и субтропических открытых морях. Самки больших аргонавтов обладают спиралевидной оболочкой для яиц для их защиты. Сам яичный футляр напоминает панцирь жемчужного наутилуса, который, к слову, является дальним родственником этого вида осьминогов.

В ходе исследования ученые обнаружили, что панцирь наутилуса и яичный футляр аргонавтов образуются в результате секреции белков, однако они по разному формируются и выглядят под микроскопом.

Изучив геном аргонавтов ученые обнаружили гены, кодирующие белок яичной оболочки, однако большинство из них не использовались для формирования раковин для яиц. Исследователи предполагают, что у далеких предков этих осьминогов в действительности были раковины, однако они не превращались в оболочки для яиц.

По словам Йошида и Сетиамарга, в какой-то момент аргонавты, видимо отклонились от общего эволюционного сценария вида и утратили способность формировать раковины. Исследователи отмечают, что полученные ими данные свидетельствуют о том, что головоногие моллюски на самом деле не обязательно демонстрируют отчетливую эволюцию генома.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что осьминоги — те еще истерички подводного мира, они бросают в друг друга раковинами, илом или остатками еды.