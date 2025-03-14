Сценарий "Послезавтра" реален. На Землю обрушатся похолодание, наводнения и штормы

Исследователи предупреждают, что климат планеты изменится, поскольку североатлантические ветры достигают "беспрецедентных" значений.

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В фильме "Послезавтра" человечество замерзает под слоями снега, тонет в мощных цунами и драматически погибает под грудами металла, выброшенными торнадо. Теперь ученые считают, что этот ужасный сценарий, вызванный катастрофическим изменением климата и глобальным потеплением, более реален, чем считалось ранее, пишет Daily Mail.

Ученые из Эксетерского университета и Метеобюро считают, что изменения североатлантических ветров могут обрушиться на Землю в виде резких похолоданий, наводнений и сильных штормов уже к 2100 году. Авторы исследования обнаружили, что Североатлантическое колебание (NAO) — естественное и временное похолодание и потепление над частями Европы и северной частью Атлантического океана.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Дуга Смита из Метеорологического бюро, ошибки в нынешних климатических моделях привели к неопределенности в прогнозах будущего поведения NAO. Учет этих ошибок показывает, что NAO может быть катастрофическим для Великобритании и всей Европы. Эти выводы, по словам команды, имеют решающее значение для понимания и подготовки к экстремальным погодным явлениям.

Североатлантическое колебание было обнаружено в ходе исследований в конце 19 и начале 20 веков и действует как гигантские метеорологические "качели" в Северной Атлантики. Известно, что у NAO есть два основных состояния, приносящих разный тип погоды в Европу:

положительное;

отрицательное.

Положительная фаза наступает, когда давление воздуха низкое над Исландией, но высокое на юге над Азорскими островами (к западу от Португалии). Эта результирующая разница в давлении приводит к сильным западным ветрам и погодным фронтам, которые обрушиваются на нас, вызывая штормы и иногда вызывая наводнения.

Положительная фаза может увеличить количество осадков в Северной Европе и поднять среднюю глобальную температуру примерно на 2,8°C. Между тем, отрицательный NAO возникает, когда разница в давлении между двумя точками наименьшая, что означает меньшее движение воздуха в целом. Вместо ветров с запада чаще дуют ветры с востока и северо-востока, принося с собой холодный воздух.

По словам метеоролога Метеобюро Алекса Дикина, когда Североатлантическое колебание отрицательное, существует большая вероятность более сложной зимы. Например, в 2009-2010 годах отрицательный NAO привел к транспортному коллапсу в Великобритании и стал причиной десятков смертей в Европе. NAO зимой 2009–2010 годов был ниже, чем в любую зиму за столетие, что привело к увеличению количества восточных ветров, приносящих холодный воздух в Северную Европу из Сибири и Арктики.

Теперь, в новом исследовании ученые обнаружили, что современные климатические модели прогнозирования имеют ошибки, связанные с влиянием водяного пара — самого распространенного газа на планете. Команда обнаружила, что при правильном учете водяного пара NAO может достичь беспрецедентных величин, как положительных, так и отрицательных, к концу столетия из-за глобального потепления.

Результаты указывают, что при сценарии высоких выбросов от сжигания ископаемого топлива и при отсутствии крупных извержений вулканов, NAO увеличится до беспрецедентных уровней к 2100 году — в 1,4–3,7 раза больше, чем когда-либо в исторический период.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что людям не удастся сдержать закипание Земли.