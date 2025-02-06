Цель в два градуса мертва: ученые утверждают, что людям не удастся сдержать закипание Земли

Эксперт заявляет, что запасная цель Парижского климатического соглашения никогда не будет достигнута — к сожалению, это уже невозможно.

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Амбициозный сценарий изменения климата, изложенный климатической группой ООН, предполагает, что у людей есть 50% вероятность сдержать потепление Земли ниже 2°C к 2100 году. Отметим, что это запасная цель Парижского климатического соглашения — основная предполагает удержание потепления планеты на ровне до 1,5°C, но она уже провалена. Теперь эксперт считает, что "цель в 2°C мертва", а значит человечеству не удастся сдержать закипание Земли, пишет Science Alert.

Статья была подготовлена и опубликована известным климатологом Джеймсом Хансеном, который ранее был ведущим климатологом NASA. В своей работе ученый пришел к выводу, что климат Земли более чувствителен к росту выбросов парниковых газов, чем считалось ранее. По словам Хансена и его коллег, кризис усугубляется недавним снижением аэрозольного загрязнения, блокирующего солнечный свет, от судоходной отрасли, которая смягчала часть потепления.

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Теперь Хансен считает, что амбициозный сценарий изменения климата, о котором говорится в отчете ООН, попросту "является неправдоподобным". Хансен утверждает, что этот сценарий теперь невозможен, а "цель в два градуса фактически мертва". Он утверждает, что количество парниковых газов, уже выброшенных в атмосферу при сжигании ископаемого топлива, означает, что усиление потепления планеты теперь попросту гарантировано.

Новое исследование предполагает, что средняя температура планеты будет удерживаться на уровне выше 1,5 °C в ближайшие годы. Это приведет к опустошению коралловых рифов и будет подпитывать все более сильные штормы, пока в конце концов к 2045 году средняя температура планеты поднимется до 2°C.

Впрочем, далеко не все исследователи поддержали Хансена. Например, бывший сопредседатель рабочей группы по климатологии климатической группы ООН Валери Массон-Дельмотт, такие заявления требуют "большой бдительности". Статья также не опубликована в журнале по климатологии и формулирует определенное количество гипотез, которые "не согласуются со всеми доступными наблюдениями".

В своей статье Хансен подсчитал, что таяние полярных льдов и закачка пресной воды в Северную Атлантику вызовут остановку Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) в течение следующих 20–30 лет. Течение приносит тепло в различные части земного шара, а также переносит питательные вещества, необходимые для поддержания жизни в океане. Исследователи считают, что остановка AMOC является "точкой невозврата" и, вероятно, приведет к повышению уровня моря на несколько метров.

Напомним, что в 2015 году мировые лидеры подписали Парижское климатическое соглашение, в котором обязались попытаться удержать потепление Земли до 2100 года на уровне 1,5 °C выше доиндустриального. Именно этот порог считается критически важным для предотвращения основных систем циркуляции океана, резкого таяния вечной мерзлоты и разрушения тропических коралловых рифов.

Согласно данным системы мониторинга климата ЕС Copernicus, целевой показатель в 1,5 °C уже был нарушен за последние два года, хотя в Парижском соглашении упоминается долгосрочная тенденция на протяжении десятилетий. При 2°C последствия будут еще серьезнее, включая необратимую потерю ледяных щитов Земли, горных ледников и снега, морского льда и вечной мерзлоты.

Авторы статьи признают, что результаты их исследования выглядят весьма мрачно и тревожно, однако они также считают, что честность является необходимым компонентом для изменений. Однако другие ученые с осторожностью отнеслись к выводам Хансена.

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