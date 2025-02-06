Ціль у два градуси мертва: вчені стверджують, що людям не вдасться стримати закипання Землі

Експерт заявляє, що запасна мета Паризької кліматичної угоди ніколи не буде досягнута — на жаль, це вже неможливо.

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Амбітний сценарій зміни клімату, викладений кліматичною групою ООН, припускає, що у людей є 50% ймовірність стримати потепління Землі нижче 2°C до 2100 року. Зазначимо, що це запасна мета Паризької кліматичної угоди — основна передбачає утримання потепління планети на рівні до 1,5°C, але вона вже провалена. Тепер експерт вважає, що "мета у 2°C мертва", а отже людству не вдасться стримати закипання Землі, пише Science Alert.

Стаття була підготовлена й опублікована відомим кліматологом Джеймсом Хансеном, який раніше був провідним кліматологом NASA. У своїй роботі вчений дійшов висновку, що клімат Землі більш чутливий до зростання викидів парникових газів, ніж вважалося раніше. За словами Хансена і його колег, криза посилюється недавнім зниженням аерозольного забруднення, що блокує сонячне світло, від судноплавної галузі, яка пом'якшувала частину потепління.

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Тепер Хансен вважає, що амбітний сценарій зміни клімату, про який ідеться у звіті ООН, просто "є неправдоподібним". Хансен стверджує, що цей сценарій тепер неможливий, а "мета у два градуси фактично мертва". Він стверджує, що кількість парникових газів, уже викинутих в атмосферу під час спалювання викопного палива, означає, що посилення потепління планети тепер просто гарантовано.

Нове дослідження припускає, що середня температура планети утримуватиметься на рівні вище 1,5°C найближчими роками. Це призведе до спустошення коралових рифів і підживлюватиме дедалі сильніші шторми, поки врешті-решт до 2045 року середня температура планети підніметься до 2°C.

Утім, далеко не всі дослідники підтримали Хансена. Наприклад, колишній співголова робочої групи з кліматології кліматичної групи ООН Валері Массон-Дельмотт, що такі заяви вимагають "великої пильності". Стаття також не опублікована в журналі з кліматології та формулює певну кількість гіпотез, які "не узгоджуються з усіма доступними спостереженнями".

У своїй статті Хансен підрахував, що танення полярних льодів і закачування прісної води в Північну Атлантику викличуть зупинку Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) протягом наступних 20-30 років. Течія приносить тепло в різні частини земної кулі, а також переносить поживні речовини, необхідні для підтримки життя в океані. Дослідники вважають, що зупинка AMOC є "точкою неповернення" і, ймовірно, призведе до підвищення рівня моря на кілька метрів.

Нагадаємо, що 2015 року світові лідери підписали Паризьку кліматичну угоду, в якій зобов'язалися спробувати утримати потепління Землі до 2100 року на рівні 1,5 °C, вищому за доіндустріальний. Саме цей поріг вважається критично важливим для запобігання основним системам циркуляції океану, різкого танення вічної мерзлоти та руйнування тропічних коралових рифів.

Згідно з даними системи моніторингу клімату ЄС Copernicus, цільовий показник у 1,5°C вже було порушено за останні два роки, хоча в Паризькій угоді згадується довгострокова тенденція протягом десятиліть. За 2°C наслідки будуть ще серйознішими, включно з незворотною втратою крижаних щитів Землі, гірських льодовиків і снігу, морського льоду і вічної мерзлоти.

Автори статті визнають, що результати їхнього дослідження виглядають вельми похмуро і тривожно, проте вони також вважають, що чесність є необхідним компонентом для змін. Однак інші вчені з обережністю поставилися до висновків Хансена.

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