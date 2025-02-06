Найтепліший січень у світі за всю історію спантеличив учених: що з ним не так (фото)

Минулий місяць офіційно визнали найтеплішим січнем за всю історію спостережень — це тривожить учених.

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В умовах кліматичної кризи, що нависла над планетою, вчені кидають все більше зусиль на розуміння того, як змінюється кліматична система Землі. У міру того як планета нагрівається дедалі більше, на світ обрушуються неймовірні хвилі спеки та посухи, а вчені раз у раз фіксують температурні рекорди, пише BBC.

Минулий рік офіційно став найспекотнішим в історії спостережень, але вчені очікували, що січень 2025 року, ймовірно, буде трохи прохолоднішим за січень 2024 року — причиною тому відхід від природної погодної моделі в Тихому океані, також відомої як Ель-Ніньйо. Натомість минулий місяць став найтеплішим січнем у світі за всю історію спостережень, що викликає додаткові запитання про темпи зміни клімату.

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Дані експертів Європейської кліматичної служби Copernicus вказують на те, що минулий місяць побив рекорд січня 2024 року майже на 0,1 градуса за Цельсієм. Основними причинами потепління, на думку вчених, є антропогенні викиди газів, що нагрівають планету, — переважно спалювання викопного палива. Однак учені все ще не до кінця розуміють, що спричинило рекордні температури в січні 2025 року.

Зазначимо, що січень 2025 року, по суті, продовжує серію напрочуд високих температурних рекордів із середини 2023 року, коли температура була приблизно на 0,2 градуса вищою за очікувану. За словами директора Інституту космічних досліджень імені Ґоддарда в NASA Гевіна Шмідта, основна причина, через яку планета б'є всі ці рекорди, а тенденція до потепління спостерігається десятиліттями, полягає в тому, що люди лише збільшують кількість парникових газів в атмосфері Землі.

Однак учені вважають, що рекордні температури 2023, 2024 і початок 2025 року, імовірно, стали такими теплими, зокрема й через низку інших чинників — учені все ще намагаються їх встановити. Січень 2025 року виявився на 1,75 °C теплішим, ніж січневі температури кінця 19 століття, до того, як люди почали значно зігрівати клімат.

Передбачається, що на початку минулого року глобальні температури підвищувалися через природне погодне явище, відоме як Ель-Ніньйо, коли незвично теплі поверхневі води поширюються східною тропічною частиною Тихого океану. Це вивільняє додаткове тепло в атмосферу, підвищуючи глобальні температури.

Цього року, як раніше заявили вчені, у Тихому океані розвиваються умови Ла-Нінья, що має викликати протилежний ефект. Хоча модель Ла-Нінья зараз слабка — і іноді потрібно кілька місяців, щоб повністю вплинути на температуру — очікувалося, що вона призведе до більш прохолодного січня.

Січень 2025 року став найспекотнішим в історії спостережень Фото: BBC

За словами керівника відділу щомісячних і десятирічних прогнозів у Метеобюро Великої Британії Адама Скейфа, ще кілька місяців тому він вважав, що січень 2025 року, як порівняти із січнем минулого року, буде помітно прохолоднішим. Однак спостереження показують, що це не так.

Науковці досі не знають, з чим це пов'язано, однак у них є кілька теорій про те, чому останні кілька років були теплішими, ніж очікувалося:

по-перше, реакція океанів на Ель-Ніньйо 2023-2024 років — він не був особливо сильним, але пішов за незвично тривалою фазою Ла-Нінья; припускають, що Ель-Ніньйо могло "зняти кришку" з потепління, давши змогу накопиченому океанському теплу вийти в атмосферу;

по-друге, скорочення кількості дрібних частинок в атмосфері, також відомих як аерозолі.

Експерти зазначають, що перша теорія здається дедалі менш імовірною. Утім, більшість учених також не переконані, що друга теорія правильна. Але, якщо це правда, це може означати, що на нас чекає більша зміна клімату, ніж передбачалося раніше. На щастя, вчені вважають, що наступні кілька місяців, ймовірно, проллють світло на цю загадку.

Наразі більшість дослідників, як і раніше, очікують, що 2025 рік виявиться трохи холоднішим, ніж 2023 і 2024 роки, але недавнє потепління означає, що вони не можуть бути в цьому впевнені. Однак вони знають, що рано чи пізно підуть нові рекорди, оскільки людство продовжує нагрівати планету.

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