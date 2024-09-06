Пекельний час. Учені назвали найспекотніше літо на Землі за всю історію

Планета щойно побила свій попередній рекорд — літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень і це, ймовірно, не межа.

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Кліматична криза перестала бути тим, чим людство лякали в майбутньому — вона вже тут і обрушила на Землю неймовірні хвилі спеки, посухи, лісових пожеж та екстремальні шторми. Минулий 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим роком за всю історію спостереження, але тепер учені вважають, що нинішній рік цілком може побити цей рекорд, пише PHYS.org.

Раніше вчені вже попереджали про те, що Земля переступила з "ери глобального потепління" в "еру глобального кипіння". Літо 2024 року стало тому підтвердженням — вчені офіційно визнали його найспекотнішим за всю історію спостережень на Землі, а також попередили, що великі шанси того, що 2024 рік поб'є попередній спекотний рекорд і стане найтеплішим. Про це свідчать дані Європейської кліматичної служби Copernicus.

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Зазначимо, що попередній рекорд був встановлений планетою минулого року. Тоді основними факторами вважалися антропогенна зміна клімату, посилена тим, що в Тихому океані панував Ель-Ніньйо, який підвищує температуру.

Спостереження Copernicus свідчать про те, що середня температура літа 2024 року становила 16,8 градуса за Цельсієм, що на 0,03 градуса вище, ніж попередній рекорд 2023 року. Дослідники Copernicus почали вести спостереження в 1940 році й продовжують робити це досі. У результаті дані вказують на те, що нинішнє літо стало найспекотнішим за всю історію спостережень, а на думку деяких учених, і за останні 120 000 років.

Серпні 2024 і 2023 років стали найспекотнішими серпнями у світі — 16,82 градуса Цельсія. Липень нинішнього року став єдиним місяцем, коли планета не встановила черговий тепловий рекорд. Але через те, що червень 2024 року був значно спекотнішим за торішній, нинішнє літо все одно стало рекордсменом.

За словами кліматолога з Потсдамського інституту кліматичних досліджень Стефана Рамсторфа, який не брав участі в дослідженні, цифри, отримані вченими, вказують на те, як кліматична криза стискає хватку. Це важка хватка, тому що через високі температури точка роси — один з декількох способів вимірювання вологості повітря — ймовірно, досягла рекордно високого значення або близька до нього цього літа для більшої частини світу

Зазначимо, що до цього моменту деякі кліматологи вагалися, чи зможе 2024 рік встановити новий рекорд найспекотнішого року. Тепер, схоже, сумніви розсіялися. Щоб 2024 рік не став найтеплішим за всю історію спостережень, нам потрібно побачити дуже істотне похолодання ландшафту в останні кілька місяців, що на даному етапі малоймовірно.

Раніше Фокус писав про те, що клімат Землі вийшов з-під контролю: планета на межі виходу за межі глобального потепління.