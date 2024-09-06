Адское времечко. Ученые назвали самое жаркое лето на Земле за всю историю

Планета только что побила свой предыдущий рекорд — лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений и это, вероятно, не предел.

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Климатический кризис перестал быть тем, чем человечество пугали в будущем — он уже здесь и обрушил на Землю невероятные волны жары, засухи, лесных пожаров и экстремальные штормы. Прошлый, 2023 год, официально признали самым жарким годом за всю историю наблюдения, но теперь ученые полагают, что нынешний год вполне может побить этот рекорд, пишет PHYS.org.

Ранее ученые уже предупреждали о том, что Земля перешагнула из "эры глобального потепления" в "эру глобального кипения". Лето 2024 года стало тому подтверждением — ученые официально признали его самым жарким за всю историю наблюдений на Земле, а также предупредили, что велики шансы того, что 2024 побьет предыдущий жаркий рекорд и станет самым теплым. Об этом свидетельствуют данные Европейской климатической службы Copernicus.

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Отметим, что предыдущий рекорд был установлен планетой в прошлом году. Тогда основными факторами считались антропогенное изменение климата, усиленное тем, что в Тихом океане господствовал Эль-Ниньо, повышающий температуру.

Наблюдения Copernicus свидетельствуют о том, что средняя температура лета 2024 года составила 16,8 градуса по Цельсию, что на 0,03 градуса по Цельсию выше, чем предыдущий рекорд 2023 года. Исследователи Copernicus начали вести наблюдения в 1940 году и продолжают делать это до сих пор. В результате данные указывают на то, что нынешнее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений. А, по мнению некоторых ученых, и за последние 120 000 лет.

Августы 2024 и 2023 годов стали самыми жаркими августами в мире — 16,82 градуса Цельсия. Июль нынешнего года стал единственным месяцем, когда планета не установила очередной тепловой рекорд. Но из-за того, что июнь 2024 года был значительно жарче прошлогоднего, нынешнее лето все равно стало рекордсменом.

По словам климатолога из Потсдамского института климатических исследований Стефана Рамсторфа, не принимавшего участия в исследовании, цифры, полученные учеными, указывают на то, как климатический кризис сжимает хватку. Это тяжелая хватка, потому что из-за высоких температур точка росы — один из нескольких способов измерения влажности воздуха — вероятно, достигла рекордно высокого значения или близка к нему этим летом для большей части мира

Отметим, что до этого момента некоторые климатологи колебались, сможет ли 2024 установить новый рекорд самого жаркого года. Теперь, похоже, сомнения рассеялись. Чтобы 2024 год не стал самым теплым за всю историю наблюдений, нам нужно увидеть очень существенное похолодание ландшафта в оставшиеся несколько месяцев, что на данном этапе маловероятно.

Ранее Фокус писал о том, что климат Земли вышел из-под контроля: планета на грани выхода за пределы глобального потепления.