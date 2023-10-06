Клімат Землі вийшов з-під контролю. Планета на межі виходу за межі глобального потепління

Дослідники попереджають, що світ небезпечно заграє з порушенням ключової межі ери "глобального потепління".

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Десятиліттями вчені попереджають про те, що світ неминуче зіткнеться з наслідками своєї безпечності щодо кліматичної кризи. Влітку людство вже зіткнулося з інтенсивними хвилями тіла, масштабними лісовими пожежами і рекордними температурами. Пізніше вчені взагалі заявили, що Земля переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння", пише Science Alert.

Днями дослідники також заявили про те, що вересень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, до того ж обійшов попередній рекорд із "незвичайним відривом". Тепер кліматичні спостерігачі попереджають, що світ небезпечно заграє з порушенням ключової межі потепління.

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Зазначимо, що дослідники також припускають, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію людства, якщо тенденція рекордних температур триватиме й надалі. Відомо, що середня температура приземного повітря у вересні становила 16,38 градуса за Цельсієм, що на 0,93 градуса вище за середню за місяць у період із 1991 до 2020 і на 0,5 градуса вище за попередній рекорд 2020 року.

Особливо бентежить те, що температурні рекорди, як правило, відбуваються з набагато меншим відривом, ближче до однієї десятої градуса. Учені також зазначають, що цей показник став "найбільш аномально теплим місяцем" з 1940 року.

Масштабне вересневе зростання очевидне Фото: засуха

За словами служби зі зміни клімату Copernicus Карло Бруно, фактично людство пережило найнеймовірніший вересень за всю історію з точки зору клімату. Він також зазначив, світу необхідно усвідомити, що зміна клімату — це не те, що станеться з нами через 10 років, "зміна клімату вже тут".

Дослідники зазначають, що на це вплинуло одразу кілька чинників, однак основна відповідальність лежить на глобальному потеплінні. Утім, свій внесок зробив і Ель-Ніньйо, який нагріває води в південній частині Тихого океану та сприяє спекотнішій погоді за його межами. Усе це разом, імовірно, призведе до того, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію людства. Однак це тільки початок, вчені вважають, що тенденція до потепління продовжиться і наступного, 2024 року.

За словами вченого-кліматолога і професора Університету UCL у Лондоні Білла МакГуайра, "клімат Землі вийшов з-під контролю". Надалі підвищення температури поверхні моря, спричинене зміною клімату, спричинить більш екстремальні погодні явища — тобто шторми й повені ставатимуть лише сильнішими та, схоже, відбуватимуться частіше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ще один тривожний наслідок зміни клімату.