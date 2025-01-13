Названо найспекотніший рік на Землі за всю історію: вчені вважають його переломним

Дослідники підбили підсумки й назвали найтепліший рік за всю історію спостережень — клімат планети подолав тривожну позначку.

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Раніше Фокус писав про те, що Земля вперше в історії подолала небезпечну межу, а тому вчені назвали 2024 рік символічним. Дослідники виявили, що середня глобальна приземна температура вперше в історії перевищила позначку в 1,5 °C, як порівняти з доіндустріальним рівнем. Але виявилося, що це ще не все: вчені зареєстрували ще один рекорд, пише Science Alert.

Дослідники Служби зі зміни клімату Copernicus офіційно підтвердили, що 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Зазначимо, що заява прозвучала на тлі лісових пожеж у Лос-Анджелесі, що тривають — катастрофи, яку експерти вважають посиленою зміною клімату.

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Передбачається, що рекордна спека насамперед зумовлена викидами парникових газів, викликаними спалюванням людьми викопного палива. Фактично, вчені прямо заявляють, що нагрівання планети не припиниться і навіть не сповільниться, поки людство не досягне нульових викидів парникових газів. Ба більше, дослідники вважають, що потреба людства у швидкому скороченні парникових газів, по суті, ніколи не була настільки гострою.

Зазначимо, що висновки дослідників Copernicus узгоджуються з іншими провідними наборами даних про глобальну температуру, що лише підтверджує: 2024 рік став найспекотнішим роком з моменту реєстрації 1850 року. Глобальна середня температура у 2024 році була приблизно на 1,6 °C вищою за середні температури кінця 19 століття.

Спостереження показують, що нового рекордного максимуму було досягнуто 22 липня 2024 року, коли глобальна денна середня температура досягла 17,16 °C. Значно тривожніше виглядає те, що кожен рік в останньому десятилітті був одним із десяти найтепліших за всю історію спостережень. За словами директора Служби зі зміни клімату Copernicus Карло Буонтемпо, наразі світ перебуває на межі подолання рівня в 1,5 ºC, встановленого Паризькою угодою. Ба більше, середній показник глобальної температури за останні два роки вже перевищує цей рівень.

Спостереження також показують, що високі середні температури в поєднанні з рекордними світовими рівнями водяної пари в атмосфері Землі у 2024 році призвели до безпрецедентних хвиль тепла і сильних злив, що стало причиною страждань для мільйонів людей по всій земній кулі.

Люди програли битву за клімат Землі?

Паризька угода була спрямована на обмеження глобального потепління на рівні до 1,5 °C понад доіндустріальний рівень. Якщо у 2024 році було близько 1,6 °C понад доіндустріальний рівень, чи можна сказати, що ми вже програли цю битву? На щастя для людства, ні.

Дослідники зазначають, що успіх або провал Паризької угоди насправді вимірюватиметься більш тривалими періодами температури, ніж один рік в історії планети. Такий підхід виключає природну мінливість клімату і такі фактори, як Ель-Ніньйо і Ла-Нінья, щоб створити чіткішу картину зміни клімату.

Водночас науковці зазначають, що температурний рекорд, встановлений 2024 року, є тривожним знаком.

Раніше Фокус писав про те, що Земля нагріється вдвічі сильніше, ніж прогнозували в минулому.