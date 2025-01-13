Назван самый жаркий год на Земле за всю историю: ученые считают его переломным

Исследователи подвели итоги и назвали самый теплый год за всю историю наблюдений — климат планеты преодолел тревожную отметку.

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Ранее Фокус писал о том, что Земля впервые в истории преодолела опасный предел, а потому ученые назвали 2024 год символическим. Исследователи обнаружили, что средняя глобальная приземная температура впервые в истории превысила отметку в 1,5 °C в сравнении с доиндустриальным уровнем. Но оказалось, что это еще не все: ученые зарегистрировали еще один рекорд, пишет Science Alert.

Исследователи Службы по изменению климата Copernicus официально подтвердили, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Отметим, что заявление прозвучало на фоне продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе — катастрофы, которую эксперты считают усугубленной изменением климата.

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Предполагается, что рекордная жара в первую очередь обусловлена продолжающимися выбросами парниковых газов, вызванными сжиганием людьми ископаемого топлива. Фактически, ученые прямо заявляют, что нагревание планеты не прекратится и даже не замедлится, пока человечество не достигнет нулевых выбросов парниковых газов. Более того, исследователи считают, что потребность человечества в быстром сокращении парниковых газов, по сути, никогда не была столь острой.

Отметим, что выводы исследователей Copernicus согласуются с другими ведущими наборами данных о глобальной температуре, что лишь подтверждает: 2024 год стал самым жарким годом с момента регистрации в 1850 году. Глобальная средняя температура в 2024 году была примерно на 1,6 °C выше средних температур конца 19 века.

Наблюдения показывают, что новый рекордный максимум был достигнут 22 июля 2024 года, когда глобальная дневная средняя температура достигла 17,16 °C. Куда более тревожно выглядит то, что каждый год в последнем десятилетии был одним из десяти самых теплых за всю историю наблюдений. По словам директора Службы по изменению климата Copernicus Карло Буонтемпо, в данный момент мир находится на грани преодоления уровня в 1,5 ºC, установленного Парижским соглашением. Более того, средний показатель глобальной температуры за последние два года уже превышает этот уровень.

Наблюдения также показывают, что высокие средние температуры в сочетании с рекордными мировыми уровнями водяного пара в атмосфере Земли в 2024 году привели к беспрецедентным волнам тепла и сильным ливням, что стало причиной страданий для миллионов людей по всему земному шару.

Люди проиграли битву за климат Земли?

Парижское соглашение было направлено на ограничение глобального потепления на уровне до 1,5 °C сверх доиндустриального уровня. Если в 2024 году было около 1,6 °C сверх доиндустриального уровня, можно ли сказать, что мы уже проиграли эту битву? К счастью для человечества, нет.

Исследователи отмечают, что успех или провал Парижского соглашения на самом деле будет измеряться более длительными периодами температуры, чем один год в истории планеты. Такой подход исключает естественную изменчивость климата и такие факторы, как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, чтобы создать более четкую картину изменения климата.

В то же время ученые отмечают, что температурный рекорд, установленный в 2024 году, является тревожным знаком.

Ранее Фокус писал о том, что Земля нагреется вдвое сильнее, чем прогнозировали в прошлом.