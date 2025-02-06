Самый теплый январь в мире за всю историю озадачил ученых: что с ним не так (фото)

Прошлый месяц официально признали самым теплым январем за всю историю наблюдений — это тревожит ученых.

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В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой, ученые бросают все больше усилий на понимание того, как меняется климатическая система Земли. По мере того как планета нагревается все больше, на мир обрушиваются невероятные волны жары и засухи, а ученые то и дело фиксируют температурные рекорды, пишет BBC.

Прошлый год официально стал самым жарким в истории наблюдений, но ученые ожидали, что январь 2025 года, вероятно, будет немного прохладнее января 2024 года — причиной тому отход от естественной погодной модели в Тихом океане, также известной как Эль-Ниньо. Вместо этого прошлый месяц стал самым теплым январем в мире за всю историю наблюдений, что вызывает дополнительные вопросы о темпах изменения климата.

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Данные экспертов Европейской климатической службы Copernicus указывают на то, что прошлый месяц побил рекорд января 2024 года почти на 0,1 градуса по Цельсию. Основными причинами потепления, по мнению ученых, являются антропогенные выбросы газов, нагревающих планету — в основном сжигание ископаемого топлива. Однако ученые все еще не до конца понимают, что вызваны рекордные температуры в январе 2025 года.

Отметим, что январь 2025 года, по сути, продолжает серию удивительно высоких температурных рекордов с середины 2023 года, когда температура была примерно на 0,2 градуса выше ожидаемой. По словам директора Института космических исследований имени Годдарда в NASA Гэвина Шмидта, основная причина, по которой планета бьет все эти рекорды, а тенденция к потеплению наблюдается десятилетиями, заключается в том, что люди лишь увеличивают количество парниковых газов в атмосфере Земли.

Однако ученые считают, что рекордные температуры 2023, 2024 и начало 2025 года, вероятно, стали такими теплыми, в том числе и по ряду других факторов — ученые все еще пытаются их установить. Январь 2025 года оказался на 1,75 °C теплее, чем январские температуры конца 19 века, до того, как люди начали значительно согревать климат.

Предполагается, что в начале прошлого года глобальные температуры повышались из-за естественного погодного явления, известного как Эль-Ниньо, когда необычно теплые поверхностные воды распространяются по восточной тропической части Тихого океана. Это высвобождает дополнительное тепло в атмосферу, повышая глобальные температуры.

В этом году, как ранее заявили ученые, в Тихом океане развиваются условия Ла-Нинья, что должно вызвать противоположный эффект. Хотя модель Ла-Нинья сейчас слаба — и иногда требуется несколько месяцев, чтобы полностью повлиять на температуру — ожидалось, что она приведет к более прохладному январю.

Январь 2025 года стал самым жарким в истории наблюдений Фото: BBC

По словам руководителя отдела ежемесячных и десятилетних прогнозов в Метеобюро Великобритании Адама Скейфа, еще несколько месяцев назад он полагал, что январь 2025 года в сравнении с январем прошлого года будет заметно прохладнее. Однако наблюдения показывают, что это не так.

Ученые до сих пор не знают, с чем это связано, однако у них есть несколько теорий о том, почему последние несколько лет были теплее, чем ожидалось:

во-первых, реакция океанов на Эль-Ниньо 2023-2024 годов — он не был особенно сильным, но последовал за необычно продолжительной фазой Ла-Нинья; предполагается, что Эль-Ниньо могло "снять крышку" с потепления, позволив накопившемуся океанскому теплу выйти в атмосферу;

во-вторых, сокращение количества мелких частиц в атмосфере, также известных как аэрозоли.

Эксперты отмечают, что первая теория кажется все менее вероятной. Впрочем, большинство ученых также не убеждены, что вторая теория верна. Но, если это правда, это может означать, что нас ждет большее изменение климата, чем предполагалось ранее. К счастью, ученые считают, что следующие несколько месяцев, вероятно, прольют свет на эту загадку.

В настоящее время большинство исследователей по-прежнему ожидают, что 2025 год окажется немного холоднее, чем 2023 и 2024 годы, но недавнее потепление означает, что они не могут быть в этом уверены. Однако они знают, что рано или поздно последуют новые рекорды, поскольку человечество продолжает нагревать планету.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самое жаркое лето на Земле за всю историю.