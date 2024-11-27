Ученые предрекают гибель 30 млн человек на Земле: почему эти люди оказались под прицелом (фото)

Новое ужасающее исследование предсказывает, сколько людей по всему миру погибнет в результате изменения климата и загрязнения.

В последнее время ученые не просто предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой, а буквально кричат о том, что последствия нагрева Земли будут катастрофическими для всего живого на планете, в том числе и людей. Впрочем, никакие предупреждения не заставили людей полностью отказаться от использования ископаемого топлива и снизить парниковые выбросы, пишет Daily Mail.

Теперь новое ужасающее исследование команды из Института химии Макса Планка, в котором ученые использовали передовые числовые моделирования для оценки смертности, связанные с загрязнением воздуха и экстремальными температурами, продемонстрировало ужасающие результаты.

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Анализ исследователей показывает, что изменение климата и загрязнение воздуха уже к концу нынешнего столетия могут привести к гибели ошеломляющего количества человек — около 30 миллионов. По словам руководителя исследования, доктора Андреа Поццер, в 2000 году около 1,6 миллиона человек уже погибло из-за экстремальных температур, причем как от холода, так и от жары.

Результаты исследования указывают, что к концу века в наиболее вероятном сценарии эта цифра достигнет 10,8 миллиона человек, что примерно в 7 раз больше. Что касается загрязнения воздуха, то в 2000 году ежегодное количество смертей составило около 4,1 миллиона. Ожидается, что к 2100 году эта цифра вырастет до 19,5 миллиона, то есть в 5 раз.

Отметим, что новое исследование было проведено вскоре после того, как ООН в докладе опубликовала предупреждение о том, что Земля уже находится на пути к "катастрофическому потеплению" на 3,1°C в этом столетии.

Расчеты ученых основаны на прогнозах с 2000 по 2090 год, проанализированных с 10-летним интервалом. Анализ также указывает на то, что, скорее всего, мы также будем наблюдать существенные региональные отличия в показателях.

Результаты исследования показывают, что к концу столетия наиболее пострадают Южная и Восточная Азия — причиной тому старение населения и загрязнение воздуха. Напротив, в регионах с высоким уровнем дохода, таких как Западная Европа, Северная Америка, Австралия и Азиатско-Тихоокеанский регион, ожидается, что количество смертей, связанных с экстремальными температурами, превысит количество смертей, вызванных загрязнением воздуха.

Более того, ученые обнаружили, что в таких странах как США, Англия, Франция, Япония и Новая Зеландия этот сдвиг уже заметен. Эксперты прогнозируют, что неравенство, вероятно, будет расти, и экстремальные температуры станут более значительным риском для здоровья, чем загрязнение воздуха, по крайней мере, в некоторых регионах.

Ожидается, что к 2100 году риски для здоровья, связанные с температурой, превысят риски, связанные с загрязнением воздуха, для пятой части населения мира. Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты обратят внимание человечества на проблему климатического кризиса и заставят предпринять первые шаги уже сейчас.

Ранее Фокус писал о том, что будущее Земли никогда не предполагало экстремальной жары, как сегодня: если бы не одно "но".