Сценарій "Післязавтра" реальний. На Землю обрушаться похолодання, повені та шторми

Дослідники попереджають, що клімат планети зміниться, оскільки північноатлантичні вітри досягають "безпрецедентних" значень.

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У фільмі "Післязавтра" людство замерзає під шарами снігу, тоне в потужних цунамі й драматично гине під купами металу, викинутими торнадо. Тепер учені вважають, що цей жахливий сценарій, спричинений катастрофічною зміною клімату та глобальним потеплінням, є більш реальним, ніж вважалося раніше, пише Daily Mail.

Вчені з Ексетерського університету і Метеобюро вважають, що зміни північноатлантичних вітрів можуть обрушитися на Землю у вигляді різких похолодань, повеней і сильних штормів уже до 2100 року. Автори дослідження виявили, що Північноатлантичне коливання (NAO) — природне і тимчасове похолодання і потепління над частинами Європи й північною частиною Атлантичного океану.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Дуга Сміта з Метеорологічного бюро, помилки в нинішніх кліматичних моделях призвели до невизначеності в прогнозах майбутньої поведінки NAO. Врахування цих помилок показує, що NAO може бути катастрофічним для Великої Британії та всієї Європи. Ці висновки, за словами команди, мають вирішальне значення для розуміння і підготовки до екстремальних погодних явищ.

Північноатлантичне коливання було виявлено під час досліджень наприкінці 19 і на початку 20 століть і діє як гігантські метеорологічні "гойдалки" в Північній Атлантиці. Відомо, що у NAO є два основні стани, що приносять різний тип погоди в Європу:

позитивне;

негативне.

Позитивна фаза настає, коли тиск повітря низький над Ісландією, але високий на півдні над Азорськими островами (на захід від Португалії). Ця вислідна різниця в тиску призводить до сильних західних вітрів і погодних фронтів, які обрушуються на нас, спричиняючи шторми та іноді викликаючи повені.

Позитивна фаза може збільшити кількість опадів у Північній Європі та підняти середню глобальну температуру приблизно на 2,8°C. Тим часом негативний NAO виникає, коли різниця в тиску між двома точками найменша, що означає менший рух повітря загалом. Замість вітрів із заходу частіше дмуть вітри зі сходу та північного сходу, приносячи із собою холодне повітря.

За словами метеоролога Метеобюро Алекса Дікіна, коли Північноатлантичне коливання від'ємне, існує велика ймовірність складнішої зими. Наприклад, у 2009-2010 роках негативний NAO призвів до транспортного колапсу у Великій Британії та став причиною десятків смертей у Європі. NAO взимку 2009-2010 років був нижчим, ніж у будь-яку зиму за століття, що призвело до збільшення кількості східних вітрів, які приносять холодне повітря до Північної Європи з Сибіру та Арктики.

Тепер, у новому дослідженні вчені виявили, що сучасні кліматичні моделі прогнозування мають помилки, пов'язані з впливом водяної пари — найпоширенішого газу на планеті. Команда виявила, що при правильному врахуванні водяної пари NAO може досягти безпрецедентних величин, як позитивних, так і негативних, до кінця століття через глобальне потепління.

Результати вказують, що за сценарію високих викидів від спалювання викопного палива і за відсутності великих вивержень вулканів, NAO збільшиться до безпрецедентних рівнів до 2100 року — в 1,4-3,7 раза більше, ніж будь-коли в історичний період.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що людям не вдасться стримати закипання Землі.