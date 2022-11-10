Секрети еволюції. Вчені зрозуміли, звідки у восьминогів панцир, як у наутилуса

Нове дослідження припускає, що один із видів восьминогів звернув із загального шляху еволюції і розвинув панцир для яєць.

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Раніше вчені боялися досліджувати аргонавтів (Argonauta argo) через те, що їх важко тримати в акваріумах. Однак у новому дослідженні вчені мали доступ до Японського моря, а тому вони могли безперешкодно отримувати свіжі зразки для досліджень, пише Sci Tech Daily.

Група вчених з Японії під керівництвом Маса-акі Йошиди та Давіна Сетіамаргі секвенували геном виду, щоб зрозуміти, як аргонавти адаптувалися до океану, отримали свій панцир, схожий на яйцеву шкаралупу. Виявилося, що ці восьминоги давно втратили генетичний код, який відповідав за створення панцирів у його предків та родичів.

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Цей вид восьминогів мешкає у тропічних та субтропічних відкритих морях. Самки великих аргонавтів мають спіралеподібну оболонку для яєць для їх захисту. Сам яйцевий футляр нагадує панцир перлинного наутилуса, який, до речі, є далеким родичем цього виду восьминогів.

Під час дослідження вчені виявили, що панцир наутилуса та яйцевий футляр аргонавтів утворюються в результаті секреції білків, проте вони по-різному формуються та виглядають під мікроскопом.

Вивчивши геном аргонавтів, вчені виявили гени, що кодують білок яйцевої оболонки, проте більшість з них не використовувалися для формування раковин для яєць. Дослідники припускають, що у далеких предків цих восьминогів насправді були раковини, проте вони не перетворювалися на оболонки для яєць.

За словами Йошида і Сетіамарга, в якийсь момент аргонавти, мабуть, відхилилися від загального еволюційного сценарію виду і втратили здатність формувати раковини. Дослідники зазначають, що отримані ними дані свідчать, що головоногі молюски насправді не обов'язково демонструють виразну еволюцію геному.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що восьминоги — ті ще істерики підводного світу, вони кидаються один в одного раковинами, мулом або залишками їжі.