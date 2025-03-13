Никто не знает, почему это построили: что известно о таинственном сооружении возрастом 6000 лет на Мальте

Гипогей Хал-Сафлиени, древнее сооружение на Мальте, годами удивляет ученых, поскольку никто не знает, зачем этот подземный комплекс построили 6 тысяч лет назад. Хотя внутри нашли останки около 7000 человек, однако это место не было некрополем.

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Под холмом на Мальте, неподалеку от Большой гавани Валлетты, скрыта древняя подземная постройка, созданная тысячи лет назад. Хотя позже его перепрофилировали в место захоронения, его первоначальная функция, огромные масштабы и сложная конструкция остаются неопределенными, пишет IFLScience.

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Гипогей Хал-Сафлиени, подземный комплекс площадью 500 квадратных метров, является одним из самых значительных археологических памятников Мальты. Это сооружение занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году за "выдающуюся универсальную ценность".

Ее открытие в 1902 году произошло совершенно случайно. Каменщик, работая над фундаментом нового здания, ненароком пробил крышу древних покоев. Когда за дело взялись археологи, значительная часть верхнего уровня уже была повреждена. Раскопки продолжались с 1903 до 1911 года, обнаружив три отдельных уровня — верхний (частично разрушенный), средний и нижний.

Высеченный непосредственно в мягком мальтийском известняке глобигерине, Хал-Сафлиени — это сложная сеть коридоров, камер и ям. Многие секции демонстрируют тонко вырезанную каменную кладку, что свидетельствует о высоком уровне мастерства. Несколько круглых углублений и открытых пространств указывают на церемониальное или ритуальное использование.

Исследование, проведенное в 2020 году, предположило, что место намеренно спроектировано с учетом его акустических свойств. Планировка, кажется, усиливает определенные звуковые частоты, создавая гармонический эффект, напоминающий полнозвучную музыкальную шкалу. Если это так, то Хал-Сафлиени является одним из древнейших известных примеров сооружения, спроектированного с учетом акустических особенностей.

В камерах обнаружили огромную коллекцию артефактов, среди которых керамика, личные украшения, маленькие резные животные и большие статуэтки. Одна из самых интересных находок — "Спящая леди", глиняная скульптура, покрытая следами пигмента красной охры. Некоторые интерпретируют эту фигуру как изображение природы, другие считают, что она символизирует смерть или концепцию потусторонней жизни.

Здесь также обнаружили останки примерно 7000 человек. Хотя его использовали как место захоронения примерно с 4000 до 2500 года до н. э., его первоначальное назначение могло быть другим. По данным ЮНЕСКО, оно могло изначально функционировать как святилище, прежде чем превратиться в место для человеческих захоронений.

Хал-Сафлиени является свидетельством глубоко укоренившегося доисторического наследия Мальты. На Мальтийских островах, включая соседний Гозо, расположены семь мегалитических храмов, которые демонстрируют передовое древнее ремесленное мастерство региона.

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Наличие известняка, идеально подходящего для строительства, вероятно, способствовало большому количеству этих памятников. Кроме того, стратегическое расположение Мальты в Средиземноморье, возможно, способствовало культурному обмену и развитию самобытного общества.

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