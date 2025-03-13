Гигант из бездны: подлодка OceanX встретила древнего "морского монстра" (видео)

Опубликованные кадры встречи с шестижаберной акулой поразили не только исследователей, но и зрителей по всему миру.

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Исследователи OceanX запечатлели на видео редкие кадры доисторического морского хищника, вызвавшие бурю эмоций среди ученых. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Во время подводной экспедиции, проведенной в сотрудничестве с Институтом мыса Элеутера, команде впервые удалось установить спутниковую метку на тупоносую шестижаберную акулу прямо на морском дне. Издание отмечает, что это древнее существо, появившееся еще до динозавров, считается доминирующим хищником глубоководной экосистемы.

На опубликованных кадрах видно, как массивная акула подплывает к субмарине, внимательно осматривает ученых, а затем неспешно уплывает. Один из исследователей не смог скрыть восторг, воскликнув: "О, вау! Посмотрите, какая она широкая!"

Ученые отметили, что встреченная ими особь была больше среднего размера, достигая 6 метров в длину. До этого момента пометить данный вид акулы удавалось только после ее подъема на поверхность. Тогда в 2020 году удалось совершить прорыв — сделать это в ее естественной среде обитания.

Тупоносая шестижаберная акула Фото: YouTube

Видео с этим моментом стало вирусным, а зрители были впечатлены внушительным размером морского хищника.

"Если бы не ее размер, то один только глаз акулы вызвал бы у меня сердечный приступ", — прокомментировал один из пользователей.

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