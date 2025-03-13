Гігант із безодні: підводний човен OceanX зустрів стародавнього "морського монстра" (відео)

Опубліковані кадри зустрічі з шестизяберною акулою вразили не лише дослідників, а й глядачів по всьому світу.

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Дослідники OceanX закарбували на відео рідкісні кадри доісторичного морського хижака, які викликали бурю емоцій серед науковців. Про цю історію згадує Lad Bible.

Під час підводної експедиції, проведеної у співпраці з Інститутом мису Елеутера, команді вперше вдалося встановити супутникову мітку на тупоносу шестизяброву акулу просто на морському дні. Видання зазначає, що ця стародавня істота, що з'явилася ще до динозаврів, вважається домінуючим хижаком глибоководної екосистеми.

На опублікованих кадрах видно, як масивна акула підпливає до субмарини, уважно оглядає вчених, а потім неспішно відпливає. Один із дослідників не зміг приховати захоплення, вигукнувши: "О, вау! Подивіться, яка вона широка!"

Вчені зазначили, що зустрінута ними особина була більшою за середній розмір, досягаючи 6 метрів у довжину. До цього моменту помітити цей вид акули вдавалося тільки після її підйому на поверхню. Тоді 2020 року вдалося зробити прорив — зробити це в її природному середовищі існування.

Тупоноса шестижаберна акула Фото: YouTube

Відео з цим моментом стало вірусним, а глядачі були вражені значним розміром морського хижака.

"Якби не її розмір, то одне тільки око акули викликало б у мене серцевий напад", — прокоментував один із користувачів.

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