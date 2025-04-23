Наймиліші обійми на Землі: вчені вперше зняли обійми "монстра зі щупальцями" під водою

Морська операторка потоваришувала з головоногим молюском настільки, що їй уперше в історії вдалося зафільмувати "обійми" восьминога: на кадрах видно, як тварина наближається до операторки, швидко обіймає і відсторонюється.

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Про це пише IFLScience.

Більшість людей на планеті, ймовірно, трохи злякалися б, якби перед ними з'явився восьминіг і почав обвивати навколо них свої щупальця. Однак це зовсім не здавалося страшним морській відеооператорці Джулс Кейсі, якій нещодавно вперше вдалося зняти таку поведінку головоногих молюсків. На відео видно, як великий червоний восьминіг швидко наближається до камери, "обіймає її щупальцями", а потім відсторонюється.

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За словами Кейсі, на відео зображений восьминіг маорі, на ім'я Прісцилла. Зараз дослідниця і відеооператорка зайнята зйомками короткометражного фільму про їхню з Прісциллою неймовірну дружбу і життя головоногого молюска, в якому беруть участь ще кілька восьминогів маорі, що живуть у цьому районі.

Відео було знято у воді біля пірса в Рай, штат Вікторія. На кадрах можна побачити, як Прісцилла наближається до камери, потім на мить обіймає її, а після відступає. За словами дослідниці, така взаємодія між нею та восьминогом зовсім не є унікальною: Кейсі ось уже кілька місяців взаємодіє з восьминогом, а тому Прісцилла в її присутності почувається комфортно — часто тягнеться дослідити камеру та обіймає оператора.

До слова, Кейсі зовсім не єдина, кому вдалося налагодити партнерство з восьминогом. Одну з таких взаємодій раніше було показано в документальному фільмі Netflix 2020 року "Мій учитель восьминогів", у якому режисер Крейг Фостер проводить рік, близько знайомлячись зі звичайним восьминогом у Великому африканському морському лісі. У фільмі також спостерігався фізичний контакт людини з восьминогом — у якийсь момент тварина кидається просто на груди Фостера й обхоплює його своїми щупальцями.

Утім, усе ще не зрозуміло, чи справді восьминоги "роздають свої обійми", як їх розуміємо ми. Цілком імовірно, що така поведінка може бути випадком антропоморфізму (приписування людських рис чомусь нелюдському). Люди роблять це постійно. Однак учені зазначають, що не можна повністю виключати ймовірність того, що восьминоги справді "дарують свої обійми".

За словами керуючої директорки Інституту водного життя Софіки Костинюк, уже відомо, що восьминоги відчувають страх і реагують на навколишнє середовище буквально через зміну кольору своєї шкіри. Головоногі також вельми грайливі й можуть легко змінювати свою форму. Крім того, попередні дослідження вже показали, що восьминоги неймовірно допитливі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені щойно розкрили секрет нервової системи восьминогів.