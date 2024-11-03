Образование спасает мозг: ученые выяснили, что лучше всего предотвращает развитие деменции

По мере старения населения планеты, такие заболевания, как деменция, приобретают все более глобальные масштабы. Однако недавнее исследование ученых выяснило ключевые факторы, которые могут помочь всему человечеству бороться с этими болезнями.

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Исследование, проведенное учеными Университетского колледжа Лондона (UCL) выявило влияние социально-экономических факторов, таких как образование, профессия и материальное положение, на когнитивное здоровье людей с возрастом. Таким образом исследователи добавили новые факторы, помимо генетических, в список причин развития опасных заболеваний мозга среди пожилых людей, пишет ScienceDaily.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, 8 442 взрослых в возрасте 50 лет и старше в Англии в течение десяти лет анализировали, как их социально-экономическое положение в начале исследования повлияло на траекторию развития их когнитивного здоровья — остались ли они здоровыми, развили легкие когнитивные нарушения или прогрессировали до деменции. Отслеживая эти переходы в течение десяти лет, ученые выявили серьезное неравенство в зависимости от социально-экономического статуса.

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Люди с более высоким уровнем образования (особенно послесреднего), более высокодоходными профессиями и большим достатком значительно реже страдали от легкого когнитивного расстройства и деменции. Например, у людей с послешкольным образованием вероятность перехода от здорового состояния к легким когнитивным нарушениям была на 43% ниже, а у представителей наиболее обеспеченной трети населения риск перехода от легких нарушений к деменции был на 26% ниже. Исследование также обнаружило обнадеживающий знак в отношении обратного развития когнитивных нарушений: участники с более высоким уровнем образования и достатка показали более высокую вероятность возвращения к более здоровому состоянию после пережитого легкого нарушения.

Вероятность восстановления когнитивных функций у состоятельных людей была на 56% выше, а у людей с послешкольным образованием или занятых не ручным трудом — на 81% выше, чем у их сверстников с более низким социально-экономическим положением. Доктор Дорина Кадар из UCL подчеркнула, что эти результаты свидетельствуют о критической роли благосостояния, образования и профессии не только в предотвращении прогрессирования деменции, но и в потенциальном обращении вспять когнитивных нарушений.

Авторы предполагают, что интеллектуальная активность, связанная с образованием или умственной работой, может способствовать созданию "резерва мозга", который повышает устойчивость к когнитивному спаду. Кроме того, более состоятельные люди часто имеют лучший доступ к профилактическому медицинскому обслуживанию, полноценному питанию и физическим упражнениям — всем факторам, которые, как известно, поддерживают когнитивное здоровье.

Эти ресурсы, а также возможности раннего выявления и лечения, доступные более состоятельным людям, могут помочь стабилизировать или даже улучшить когнитивные функции, когда начинаются первые нарушения. Исследование отмечает более широкие потенциальные последствия для политики в области здравоохранения: социально-экономические факторы играют решающую роль в здоровье мозга, и политика, способствующая развитию образования и доступа к здравоохранению для всех уровней дохода, может быть жизненно важной для когнитивной устойчивости в стареющем населении и для будущих поколений.

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