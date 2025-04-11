"Было прямое указание": из российских учебников убрали любые упоминания об Украине, — СМИ

Из школьного учебника по русской литературе убрали любые упоминания об Украине, в частности из произведений уроженца Полтавской области Николая Гоголя.

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Об этом пишет российское издание "Верстка".

Так из учебника по литературе для 5-9 классов под авторством Веры Коровиной во время переиздания 2023 года убрали упоминания о связи с Украиной писателя Николая Гоголя, который родился в Полтавской области.

"Было прямое указание редакции "Просвещения": в учебниках не должно быть слов "Киев", "Украина" и других. У них были очень сжатые сроки, чуть ли не два месяца", — рассказала бывшая сотрудница издательства "Просвещение".

Кроме того, в версии учебника 2019 года указано, что "Гоголь познакомился с народной жизнью и бытом украинского села, горячо полюбил украинские сказки, песни, предания".

А в переиздании 2023 года указано лишь, что "Гоголь познакомился с жизнью и бытом села, горячо полюбил народные сказки, песни, предания".

Также из текстов произведений Гоголя вырезаны эпизоды, связанные с Украиной.

Например, из "Ночи перед Рождеством" изъято следующее упоминание об Украине: "Как же, мама! ведь человеку, сама знаешь, без женщины нельзя жить... Есть такие, которые имеют жен в Польше; есть такие, которые имеют жен в Украине; есть такие, которые имеют жен и в Турции".

А в отредактированной версии "Тараса Бульбы" изъяты фрагменты, показывающие зверства казаков в отношении мирных польских жителей.

Напомним, в ноябре 2024 года украинский учебник впервые получил престижную международную награду.

В апреле 2024 года издательство переделало 41 тысячу учебников с картой Украины без Крыма.